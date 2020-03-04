Звільнений міністр Милованов лякає кризою в економіці через коронавірус



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Звільнений міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов

Милованов радить новому уряду підготувати стратегію реагування, що складатиметься з монетарної, фіскальної та інших складових

Відправлений у відставку разом із урядом Олексія Гончарука керівник міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що епідемія коронавірусу може призвести до кризи в економіці України.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook після голосування на позачерговому засіданні Верховної Ради України.

Він написав повідомлення під заголовком «Що робити далі? П’ять найголовніших пріоритетів в економіці».

До цієї п’ятірки він включив і поширення коронавірусної хвороби, оскільки «епідемія може призвести до кризи в економіці».

Аби цього не сталося, Милованов радить новому уряду підготувати стратегію реагування, що складатиметься з монетарної, фіскальної та інших складових.

«Уряд має підготувати чітку і практичну стратегію реагування в економіці: монетарна політика (надання ліквідності, пом’якшення ставки, тощо), фіскальна політика (податкові канікули певним галузям за потреби, бюджетна підтримка), за потреби обмеження економічної активності певних галузей та підприємств (туризм, транспорт, роздрібна торгівля), обмеження соціальної активності (наприклад, канікули на комунальні платежі для пенсіонерів), захисні дії в міжнародній торгівлі (мита або навпаки підтримка певного імпорту, заборона реекспорту певних категорій товарів - номенклатуру має підготувати МОЗ), меморандуми спільних дій з галузями, чиї товари чи послуги критичні під час епідемії», - написав він.

Серед інших напрямків Милованой виокремив підтримання макроекономічної стабільності, пошук і залучення інвестицій, розбудову ринків, а також захист права власності.

Раніше повідомлялося, що на сьогоднішньому позачерговому засіданні Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який був запропонований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Як повідомлялось, у Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. «За його відставку проголосували 353 депутати.