Мінекології викручує бізнесу руки, але не допомагає підприємствам з екомодернізацією, – нардеп

«Екологічні податки, які сплачує сьогодні металургійна галузь, хімічна галузь і т.д., йдуть невідомо куди», – сказав Шахов

Запропонований Міністерством екології законопроект №4167 щодо промислових викидів вдарить по бізнесу – замість того, щоб пришвидшити екомодернізацію підприємств. Про це заявив народний депутат України, член депутатської групи «Довіра» Сергій Шахов у ефірі телеканалу «Україна 24».

«Сьогодні монобільшість викручує руки повністю своїми законами підприємствам малого, середнього та великого бізнесу, не дбаючи про власного виробника. Вважаю, що агенти іноземних партнерів сидять там і диктують, які закони писати монобільшості. Не можна сьогодні в 30 разів одразу брати і піднімати податки під час пандемії, під час війни в нашій державі. Треба, навпаки, стимулювати бізнес, давати інвестиційний клімат», – сказав Шахов.

Він звернув увагу: сьогодні кошти від екоподатку не мають цільового призначення і не спрямовуються на природоохоронні заходи. Проте замість того, щоб змінити цю ситуацію, влада вирішила посилити податковий тиск на промисловість.

«Ті екологічні податки, які сплачує сьогодні металургійна галузь, хімічна галузь і т.д., йдуть невідомо куди. Не висаджуються ліси, не модернізуються підприємства. Я б на місці влади і президента звернув би увагу на те, що треба екологічні податки, які сьогодні сплачують, повертати назад до підприємств, контролюючи спецфондом. Давати їх як інвестиції на модернізацію цих підприємств», – сказав Шахов.

На його думку, держава має надати підтримку підприємствам, а не збільшувати податки для них. Він також наголосив: європейські країни проходили шлях екомодернізації впродовж десятків років, надаючи бізнесу значну фінансову підтримку від держави.

«Європа йшла до цього 30 років. Україні, якщо брати за браком часу і за браком грошей, на це знадобиться 200 років», – додав Шахов.

Раніше президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що у законопроект про викиди № 4167 закладаються свідомо нездійсненні вимоги, які призведуть лише до посилення корупції. Тому проект потрібно повністю переписати.

Раніше народний депутат України Сергій Магера заявив, що запропоновані Мінекології екологічні нормативи не відповідають європейським і створюють можливості для зловживань з боку чиновників, а не для захисту навколишнього середовища. За його словами, у бізнес-спільноти є багато зауважень до законопроекту № 4167, які повинні бути враховані при його доопрацюванні.