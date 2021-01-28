Стала відома дата саміту світових лідерів щодо клімату

Американська влада планує провести міжнародний саміт з питань боротьби зі зміною клімату

Байден проведе міжнародний саміт з питань клімату 22 квітня

Президент США Джо Байден запланував проведення саміту з питань клімату за участю світових лідерів на 22 квітня.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Саміт буде присвячений темі консолідації зусиль зі скорочення шкідливих викидів у довкілля.

Також відомо, що глава Білого дому підпише кілька указів, що стосуються екології. Крім цього буде створено відповідну робочу групу.

Додається, що для демонстрації прихильності глави держави проблемам клімату на глобальному рівні Байден створив нову посаду – спеціального посланника президента з питань клімату, який буде входити до Ради національної безпеки.

У Білому домі підкреслили, що дане питання буде пріоритетним для США; країна готова до взаємодії щодо теми кліматичних змін з іншими учасниками міжнародної арени.

Джо Байден вступив на посаду президента США 20 січня. Незабаром після інавгурації він підписав указ про повернення країни в коаліцію урядів, що борються з кліматичною кризою.

США повернуться до Паризької хартії щодо клімату 19 лютого. Країна вийшла з угоди кілька місяців тому з ініціативи експрезидента Дональда Трампа.

Нагадаємо, що вчені розкрили новий катастрофічний наслідок зміни клімату.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна послідовно дотримується міжнародних кліматичних угод і має намір посилити свою участь у глобальній боротьбі зі зміною клімату.