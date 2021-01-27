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    Столична влада розробила план вирішення проблеми ошуканих інвесторів «Аркади»

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    <p>Протести ошуканих інвесторів &laquo;Аркади&raquo; тривають з травня 2020 року</p> - Столична влада розробила план вирішення проблеми ошуканих інвесторів «Аркади»

    Протести ошуканих інвесторів «Аркади» тривають з травня 2020 року

    Фото з відкритих джерел

    У Меморандумі визначений покроковий план дій, щоб інвестори отримали житло

    Київська міська держадміністрація підготувала проект Меморандуму, де визначений план вирішення проблем ошуканих вкладників «Аркади». Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

    «Ми підготували проект Меморандуму, який КМДА напрацювала за участі представників інвесторів «Аркади» та компанії, що взялася добудувати оселі ошуканих вкладників (ТОВ «Столиця груп»), – повідомив Кличко. – І вже відправили документ усім зацікавленим сторонам, що теж мають його підписати, зокрема, МВС, Нацбанку, СБУ та Фонду гарантування вкладів».

    Мер підкреслив, що тепер всі сторони мають ухвалити цей спільний алгоритм, аби розпочати процес реалізації домовленостей. 

    «Зазначу, що в Меморандумі визначений покроковий план дій, щоб інвестори отримали житло, в будівництво якого вклали свої кошти», – підкреслив Кличко.

    Нагадаємо, у 2020 році Національний банк України вирішив ліквідувати банк «Аркада».

    На початку вересня суд взяв під варту президента банку «Аркада». 3 вересня йому повідомили про підозру у привласненні 50 млн грн.

    «Київміськбуд» здійснює аудит щодо добудови житлових комплексів банку «Аркада». За його результатами, інвесторам буде запропонований можливий алгоритм завершення будівництва.

    Теги: Віталій Кличко Київ інвестиції банки будівництво житло КМДА
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