Онлайн-покупки з-за кордону: які зміни готує уряд

В Україні хочуть дозволити робити замовлення в зарубіжних інтернет-магазинах до 150 євро в еквіваленті без оподаткування. Верховна Рада 346 голосами схвалила відповідний законопроєкт №4278 у першому читанні.

Йдеться про проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу (щодо оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях).

Голова підкомітету Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Сова зазначив, що метою законопроєкту є вдосконалення, здешевлення та підвищення ефективності здійснення адміністрування податку на додану вартість щодо операцій із ввезення товарів на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Закон також спрощує сплату податку одержувачами через покладання функцій з його сплати на операторів поштового зв’язку та експрес-перевізників у разі декларування таких товарів із застосуванням відповідних електронних реєстрів міжнародних поштових та експрес-відправлень.

Відповідальними за нарахування та сплату до бюджету податку на додану вартість у разі ввезення товарів на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях пропонують визначити оператора поштового зв'язку, експрес-перевізника, якщо він декларує такі товари шляхом подання реєстрів (тимчасових та/або додаткових).

Базою оподаткування ПДВ та митом у разі ввезення товарів в Україні у міжнародних поштових та експрес-відправленнях є частина їх митної вартості (для юридичних осіб або фізосіб – підприємців) або частина їх сумарної фактурної вартості (для фізосіб), що перевищує неоподатковуваний мінімум (еквівалент 150 євро).

Встановлюється можливість відстрочення сплати ПДВ – протягом 30 днів з дати оформлення тимчасового реєстру з одночасним поданням додаткового реєстру.

Законопроєкт також передбачає перехідний період щодо впровадження положень.

Нагадаємо, з 1 липня 2019 року набрали чинності зміни до Податкового кодексу про зниження неоподатковуваної вартості міжнародних посилок зі 150 до 100 євро.

При цьому норму про «три безмитні посилки» скасували, оскільки поштові оператори виявилися не готові до адміністрування такого обмеження.

До слова, в Україні виростуть тарифи на відправку посилок.