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Мінекономіки погіршило прогноз падіння ВВП України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мінекономіки погіршило прогноз падіння ВВП України
фото ілюстративне

Прогнози погіршилися через ракетні обстріли української енергосистеми

Падіння ВВП України за підсумками поточного року становитиме 32-33,5%. Такий прогноз повідомила перший віце-прем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко на брифінгу.

Зазначається, що прогнози довелося погіршити через ракетні обстріли української енергосистеми.

«Ми на початку року припускали, що падіння економіки буде на рівні 32-33%. Далі економіка показала дуже високі адаптивні здібності. Але з огляду на атаку на енергетичну систему... ми як Міністерство економіки дещо погіршили наші перспективи», – сказала Свириденко.

Після обстрілів та зупинки деяких підприємств падіння ВВП може становити навіть 33,5%

Раніше Мінекономіки назвало реальну кількість безробітних в Україні. На одне робоче місце претендують вісім офіційно зареєстрованих безробітних.

Також Мінекономіки підрахувало збитки від російських ракет.

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Теги: ВВП Україна окупанти росія війна Мінекономіки

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