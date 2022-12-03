Мінекономіки погіршило прогноз падіння ВВП України

Прогнози погіршилися через ракетні обстріли української енергосистеми

Падіння ВВП України за підсумками поточного року становитиме 32-33,5%. Такий прогноз повідомила перший віце-прем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко на брифінгу.

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Зазначається, що прогнози довелося погіршити через ракетні обстріли української енергосистеми.

«Ми на початку року припускали, що падіння економіки буде на рівні 32-33%. Далі економіка показала дуже високі адаптивні здібності. Але з огляду на атаку на енергетичну систему... ми як Міністерство економіки дещо погіршили наші перспективи», – сказала Свириденко.

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Після обстрілів та зупинки деяких підприємств падіння ВВП може становити навіть 33,5%

Раніше Мінекономіки назвало реальну кількість безробітних в Україні. На одне робоче місце претендують вісім офіційно зареєстрованих безробітних.

Також Мінекономіки підрахувало збитки від російських ракет.