Мінекономіки погіршило прогноз падіння ВВП України
Прогнози погіршилися через ракетні обстріли української енергосистеми
Падіння ВВП України за підсумками поточного року становитиме 32-33,5%. Такий прогноз повідомила перший віце-прем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко на брифінгу.
Зазначається, що прогнози довелося погіршити через ракетні обстріли української енергосистеми.
«Ми на початку року припускали, що падіння економіки буде на рівні 32-33%. Далі економіка показала дуже високі адаптивні здібності. Але з огляду на атаку на енергетичну систему... ми як Міністерство економіки дещо погіршили наші перспективи», – сказала Свириденко.
Після обстрілів та зупинки деяких підприємств падіння ВВП може становити навіть 33,5%
Раніше Мінекономіки назвало реальну кількість безробітних в Україні. На одне робоче місце претендують вісім офіційно зареєстрованих безробітних.
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