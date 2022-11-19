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Масований обстріл України: Мінекономіки підрахувало збитки від російських ракет

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Масований обстріл України: Мінекономіки підрахувало збитки від російських ракет
Внаслідок ворожих обстрілів постраждала інфраструктура України
фото з відкритих джерел

Міністерство економіки спрогнозувало подальше падіння ВВП

Масований обстріл України російськими ракетами 15 листопада призвів до близько мільярда доларів збитків. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі телемарафону.

За словами Гетманцева, втрати економіки внаслідок російських обстрілів колосальні. Якщо говорити про конкретні цифри, то останні російські обстріли призвели до мільярда доларів прямих збитків.

Міністерство економіки спрогнозувало подальше падіння ВВП. «Якщо ми говоримо у цифрах ВВП, то Міністерство економіки вже скоригувало свій макропрогноз в бік збільшення падіння ВВП до 39% у жовтні. Тобто, внаслідок атак у жовтні, відповідно у листопаді атаки не зменшилися, а збільшилися. Тому падіння буде продовжуватися», – сказав Гетманцев.

Нагадаємо,  17 листопада зранку російський агресор здійснив масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ «Укргазвидобування» на сході України.

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Теги: втрати Мінекономіки обстріл ракета війна ВВП

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