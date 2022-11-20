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Скільки українців втратили роботу під час війни: Мінекономіки назвало вражаючу цифру

Надія Клочко
glavcom.ua
Скільки українців втратили роботу під час війни: Мінекономіки назвало вражаючу цифру
Як мінімум 5 млн людей в Україні втратили роботу через війну
фото з відкритих джерел

Бойові дії тривають там, де, за даними Мінекономіки, було зайнято 10 млн працівників

Заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна під час Польсько-Українського економічного форуму заявила, що як мінімум 5 млн людей в Україні втратили роботу. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Війна руйнує ринок праці України. Бойові дії тривають там, де було зайнято 10 млн працівників. Щонайменше 5 млн людей втратили роботу», – зазначила Бережна.

За словами посадовиці через бойові дії країну покинули вже близько 7 млн людей, що суттєво вплинуло на зростання рівня безробіття. Наразі одним з ключових пріоритетів роботи уряду є стабілізація та відновлення економіки, розвиток ринку праці й повернення додому наших громадян.

Заступниця міністра додала, що у сусідній Польщі зараз близько 1,5 млн українців нині перебувають за програмою тимчасово захисту.

Нагадаємо, за оцінками Міжнародної організації праці, рівень зайнятості в Україні у 2022 році впаде на 15,5% (2,4 млн робочих місць) порівняно з показником 2021 року.

До слова, раніше Державної служби зайнятості повідомила, що в Україні стартував проєкт «Національний кадровий резерв». Він представлений соціальним ліфтом, який за допомогою штучного інтелекту допомагатиме українцям знайти роботу або відкрити власний бізнес.

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Теги: праця безробіття Мінекономіки війна

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