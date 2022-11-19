Як виживати при блекауті: 15 лайфхаків від інструктора-«екстремала»

«Проведіть репетицію вже зараз: спробуйте прожити день так, ніби блекаут вже наступив»

Росія продовжує обстрілювати об’єкти інфраструктури України і вимушені відключення світла вже стали для українців повсякденністю. При цьому влада наголошує, що у будь-який момент все може стати ще гірше, у тому числі, не виключений сценарій, за якого у великих містах станеться повний блекаут.

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За умови повного відключення столиці від електроенергії, евакуювати усіх містян не вдасться, на цьому наголошують чиновники, закликаючи українців самостійно шукати варіанти, де вони зможуть перебути критичний період. Тим же, хто залишиться у знеструмленому місті, потрібно оволодіти хоча б мінімальними навичками виживання у таких умовах ще до того, як усе почнеться.

Інструктор із адаптації до екстремальних умов Гліб Скоробогатов розповідає, що необхідно вміти і знати тим, хто готується виживати у місті під час блекауту. Він наголошує, що насамперед треба подумати про джерела обігріву.

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Як обійтися без благ цивілізації. 15 порад

1. Купіть термовідбиваючий матеріал (сріблястий з одного боку) і прикріпіть його за батареєю.

2. Утепліть вхідні двері. Якщо у вас тільки одні вхідні двері, варто зробити тамбур, повісивши паралельно до дверей дві ковдри, що не пропускатимуть холод через вхідні двері, коли ви їх відкриватимете.

3. Якщо ліжко розташоване поруч зі стіною – бажано, щоби вона також була утеплена: килимом, або тепловідбиваючим матеріалом. Якщо ліжко стоїть у кутку, утеплювати потрібно дві стіни. Під ліжко також покладіть або килим, або якійсь настил, аби він не пропускав холод. На ліжку під простирадлом можна розстелити каремат, який має одну сріблясту сторону, і вона відбиватиме ваше тепло.

4. Свічка стає безпечною, коли ви поставили її у банку, у яку налили води на кілька сантиметрів. Навіть якщо така банка перекинеться, вода скоріш за все загасить полум’я. Безпечніший варіант для обігріву – нагрітий на газу металевий предмет (наприклад, гиря) розташований у відрі з піском. Тепло така «батарея» віддаватиме 2-3 години.

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5. Якщо ви користуєтеся грілками, додайте у воду кілька ложок солі – солона вода тримає тепло краще. А якщо додати попередньо прогріту стару олію, грілка не вистигатиме ще довше.

6. Якщо ви не маєте баклажок, щоби запасати воду, купіть технічний рукав: він сягає кількох метрів у довжину, а його місткість – 180-200 літрів. З одного кінця його потрібно міцно зав’язати на вузли, інший лишатиметься горловиною – з неї можна буде зціджувати воду.

7. Дощова або тала вода небезпечна, бо вимиває солі з організму. З неї краще робити «коктейль»:

1 л. дощової води чи талого снігу;

¼ чайної ложки соди;

¼ чайної ложки солі;

1 столова ложка цукру.

8. Створюючи запас їжі подбайте не лише про консерви і хлібці, у вас мають бути харчі зі значним вмістом глюкози, доведено, що на ній людина може прожити понад 2,5 роки.

9. Коли каналізація не працює, а ви живете у багатоквартирному будинку – потрібно взяти сміттєвий пакет, «вмонтувати» його у наволочку (тому що сам пакет не витримає навантаження) і цю конструкцію вставити в унітаз. Краї потрібно прикріпити до унітазу скотчем чи ізолентою. Всередину слід налити води із содою (вона допоможе нейтралізувати запах), або ж насипати туди невелику кількість наповнювача для котячого туалету. Після використання саморобного туалету винести можна лише сміттєвий пакет, наволочка є «багаторазовою ємністю».

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10. Для освітлення квартири можна використовувати кілька світлодіодних ліхтарів. Освітлювати кімнату потрібно, наставивши джерело світла на стелю. Якщо поставити міні-світильник біля дзеркала, ви отримаєте ще більше світла.

11. Проведіть репетицію блекауту у себе вдома вже зараз. Принаймні на одну добу. Домовтеся із домашніми, що у якийсь день ви зовсім не користуєтеся водою з-під крану, душем, не вмикаєте світло та електроприлади. Проведіть добу у такій автономії і ви відразу зрозумієте, чого ще не вистачає і що потрібно покращити. Ви обов’язково повинні знати вже зараз, у чому не надто сильні, щоби виправити цей нюанс. Мислення «коли буде блекаут – тоді й подивимося» – хибне.

12. Треба мати кілька комплектів необхідних для виживання в умовах блекауту речей. Краще за все формувати їх у два списки: «Комплект №1» – те, що на вас завжди, так званий «вихідний» одяг для роботи й вулиці, сюди ж можна додати одяг запасний. «Комплект №2» – одяг, який дозволяє вам перебувати поза межами міста упродовж кількох днів (відповідно до погоди, сезону тощо). До нього потрібно додати і тривожну валізку, розраховану на 72 години, щоби ви потім не турбувалися, де спатимете, що їстимете, де братимете воду і джерела світла.

13. В умовах повної відсутності інтернету і телефонного зв’язку дуже добре мати радіоприймач. Принаймні, ви дізнаватиметеся новини і отримуватимете сповіщення про небезпеку. Якщо телефонний зв'язок буде, але дуже слабкий, через перевантаження мережі, зайдіть у налаштування у телефоні і переведіть його з формату «4G» на «2G». Сигнал буде кращий через перехід на простіший режим.

14. Якщо під рукою немає протигаза, а вам треба пройти через задимлення чи якісь ядучі випаровування, ви можете використати фільтр для кави. Якщо прикласти його до рота, можна вільно дихати через фільтр. Секрет – у щільності кавового фільтру, оскільки навіть тканина футболки пропускає частинки пилу. Очі від їдучого диму можна захистити окулярами для плавання. Ніс можна захистити фільтрами від невикористаних сигарет, їх потрібно розпушити до об’ємного стану і вставити по два таких фільтри в обидві ніздрі.

15. Мозок завжди перебільшує ваші реальні страждання. В умовах блекауту треба усвідомлювати, що такі умови – тимчасові. І хоч мозок все одно малюватиме ще гірші картинки, треба думати про безпеку та комфорт у рамках 72 годин.

Аліна Євич, «Главком»