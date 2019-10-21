Мінекономіки затвердило етапи приватизації 800 підприємств
За словами Милованова, приватизація потрібна для того, щоб на держпідприємствах «перестали красти і з’явився справжній господар»
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства затвердило етапи проведення приватизації 800 державних підприємств.
Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook.
«Що зроблено. Затвердили етапи підготовки і проведення приватизації перших 800 державних підприємств. У держави повинні залишитися об’єкти, що забезпечують її безпеку, які є природними монополіями, мають життєво важливе значення для суспільства та підприємства, чиї послуги/товари не можуть виконуватися ринком», - підкреслив Милованов.
За його словами, приватизація потрібна для того, щоб на держпідприємствах «перестали красти і з’явився справжній господар».
Міністр заявив, що критично важливо провести приватизацію правильно, щоб підприємства почали розвиватись, зарплати зростати.
«Одночасно ті підприємства, які сьогодні існують тільки на папері і продовжують тягнути гроші платників податків з бюджету, мають припинити існувати», - наголосив він.
Крім того, Милованов зазначив, що розпочато роботу над створенням фонду національного багатства, який якісно керуватиме державною власністю, а також стартувала реформа галузі спирту.
«Підготовлений законопроєкт про демонополізацію, а державні спиртові підприємства готуються на приватизацію. В цій галузі багато бандитів і вона має бути реформована», - заявив міністр.
Як відомо, 20 жовтня набув чинності закон про скасування переліку заборонених до приватизації об’єктів.
До слова, «Криворіжсталь» та «Укртелеком» – два показові кейси з роздержавлення підприємств-гігантів, що варто брати до уваги при підготовці широкомасштабної приватизації, які планує уряд наступного року.