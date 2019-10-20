Милованов назвав зупинку тютюнової фабрики у Прилуках шантажем держави



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British American Tobacco зупинила виробництво тютюнової продукції на заводі «В.А.Т.– Прилуки» в Чернігівській області

У Верховній Раді є пропозиція жорсткого регулювання прибутку дистриб'юторів

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що тютюнові компанії, котрі працюють в Україні, шантажують уряд закриттям бізнесу з метою поліпшення умов.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Тютюнові компанії хочуть кращих умов і шантажують уряд закриттям бізнесу», - зазначив міністр.

За словами Милованова, тютюнові компанії замість того, щоб сісти разом з урядом і вирішити проблему контрафакту і тіньового ринку, кажуть – «залиште статус-кво».

«Там йде боротьба і шантаж. У Верховній Раді є пропозиція жорсткого регулювання прибутку дистриб'юторів. Причина - тіньовий ринок і дистриб'ютор-монополіст. Кажуть, пов'язаний з виробниками. Наскільки це правда - не знаю. Чому дистриб'ютора-монополіста, який працює «в сіру», захищають виробники - мені незрозуміло. Водночас, я вважаю неправильним боротися з монополістом через пряме регулювання цін. Для цього є Антимонопольний комітет», - додав міністр.

Нагадаємо, British American Tobacco зупинила виробництво тютюнової продукції на заводі «В.А.Т.– Прилуки» в Чернігівській області.

Генеральний директор «В.А.Т.– Прилуки» Артем Скрипка заявив, що прийняті Верховною Радою поправки до законопроекту №1049 роблять виробництво сигарет нерентабельним.