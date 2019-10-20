«Тому, що там не було Пінчука і Кучми». Відомий бізнесмен пояснив, чому Польща вирвалась вперед, а Україна ні



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Український політик і бізнесмен Михайло Бродський

Кучма просто пішов шляхом створення олігархічного капіталу – Бродський

Ми не бідні, ми – багаті. Природними копалинами, землею, людьми. Найбільша країна в Європі. З величезним потенціалом і з виходом до моря. Але потенціал не реалізований. Ось Ізраїль – бідна країна. Але вони стали багатими завдяки своїй праці, головам, совісті, небайдужості, бажанню конкуренції. Візьміть Емірати, та тих-таки поляків… Де вони – і де ми? Байдужі люди при владі.

Про це розповів український політик і бізнесмен Михайло Бродський в інтерв’ю DT.UA.

Тридцять років тому я хотів лібералізму, свободи, капіталізму насамперед. Хотів мати можливість зробити себе самому.

«Ви хочете перейти до Кучми?», – запитує бізнесмен.

– Хочу. У контексті бідності багатства.

«При Кравчуку не почалася масова приватизація. Кучма ж просто пішов шляхом створення олігархічного капіталу. Тоді країна остаточно стала на шлях злодійства. Я пам’ятаю парламент 1998 року. Доти п’ять років усе ретельно підмітали й пилососили…», – зазначив Бродський

– Ви маєте на увазі розподіл підприємств між вихідцями з партійної та комсомольської номенклатури?

«Державні підприємства, потоки… Список щасливчиків насправді не дуже широкий і відомий», – відповів політик.

– Ви згадували Польщу. Чому вона рвонула…

«Тому що там не було зятя Пінчука. Так, власне, утворилася каста олігархів. Якщо пам’ятаєте, після приходу Ющенка ми продали через аукціон «Криворіжсталь». Я був членом комітету Народного порятунку на Майдані 2005 року. Отож сума, яку держава отримала від цієї угоди, перевищує все отримане від приватизації по сьогодні. За один завод. Ви уявляєте, скільки грошей держава могла отримати? Але тоді відбулося просто розграбування України», – пояснив Бродський.

– За гривню.

«Плюс-мінус. Відлетіли підприємства, банки, природні ресурси, земля», – сказав політик.

Як повідомлялося, Бродський розповів про судову реформу і пояснив, чому українці приречені.