У Туреччині перервали виставу через зворушливий вчинок собаки (відео)
Коли актор «впав», до нього підбігла собака, яка захотіла йому допомогти
У Туреччині безпритульний пес перервав театральну виставу, щоб підтримати актора, який вдавав із себе пораненого.
«Мого персонажа було поранено, йому було дуже боляче. Він впав з коня і йому було важко дихати», – розповідає актор Нуман Ертурул в інтерв'ю The Dodo.
Коли він «впав», до нього підбігла собака, яка захотіла йому допомогти:
«Я відчув тепло на обличчі. Я думав, що до мене підійшов хтось із акторів. Але потім, коли я відчув поцілунки собаки, мені стало дуже тепло. Дуже мило, ніби до мене наблизився ангел».
«Пес сподобався всім – і іншим акторам і аудиторії», – продовжує актор.
Після виступу пес пропав. Тепер Нуман хоче знайти його, щоб допомогти тварині знайти будинок і віддячити за доброту: «Люди розповіли, що часто бачать його тут. Буду шукати його, поки не знайду».