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    У Туреччині перервали виставу через зворушливий вчинок собаки (відео)

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    Бездомний пес підбіг та обійняв &laquo;пораненого&raquo; актора - У Туреччині перервали виставу через зворушливий вчинок собаки (відео)
    Бездомний пес підбіг та обійняв «пораненого» актора

    Коли актор «впав», до нього підбігла собака, яка захотіла йому допомогти

    У Туреччині безпритульний пес перервав театральну виставу, щоб підтримати актора, який вдавав із себе пораненого.

    «Мого персонажа було поранено, йому було дуже боляче. Він впав з коня і йому було важко дихати», – розповідає актор Нуман Ертурул в інтерв'ю The Dodo.

    Коли він «впав», до нього підбігла собака, яка захотіла йому допомогти:

    «Я відчув тепло на обличчі. Я думав, що до мене підійшов хтось із акторів. Але потім, коли я відчув поцілунки собаки, мені стало дуже тепло. Дуже мило, ніби до мене наблизився ангел».

    «Пес сподобався всім – і іншим акторам і аудиторії», – продовжує актор.

    Після виступу пес пропав. Тепер Нуман хоче знайти його, щоб допомогти тварині знайти будинок і віддячити за доброту: «Люди розповіли, що часто бачать його тут. Буду шукати його, поки не знайду».

    Туреччина тварини виставка актор
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