Африканська країна хоче постачати до України м’ясо крокодилів



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Південно-Африканська Республіка заявила про зацікавленість у поставках крокодилового м’яса

Наша країна, в свою чергу, зацікавлена в експорті свинини

Південно-Африканська Республіка (ПАР) заявила про зацікавленість у поставках крокодилового м’яса до України. Про це повідомила Держслужба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

«ПАР в свою чергу висловила зацікавленість в експорті до України шерсті, м’ясної продукції, зокрема м’яса крокодилів», – йдеться в повідомленні.

Представники Держпродспоживслужби та компетентних органів ПАР/Фото dpss.gov.ua

Крім того, Україна і ПАР обговорили можливості експорту українського м’яса (птиці і свинини), яєць і яєчної продукції до ПАР, а також умови доступу на ринки друг одного.

Втім, українські аграрії вже давно вважають свинарство невигідним – на вирощування однієї тварини потрібно кілька років, а прибуток ледве покриває витрати. За результатами 2019 року галузь зазнала понад 2,1 млрд грн збитків і, як вважають експерти, рентабельність тваринництва знижуватиметься і в майбутньому.

Нагадаємо, фінансист розповів, що буде з курсом долара та інфляцією до кінця року.

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