У Великій Британії під час пандемії коронавірусу суттєво зріс попит на цуценят



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Купити цуценят популярних порід пропонують за 3000 фунтів стерлінгів і навіть більше

Ціна на собак з кінця березня зросла вдвічі

У Великій Британії під час пандемії коронавірусу вдвічі зросла ціна на цуценят. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що популярність домашніх улюбленців зросла після запровадження локдауну в кінці березня, тоді високий попит спонукав багатьох селекціонерів підняти ціни.

«Собаки нині коштують в середньому майже 1900 фунтів стерлінгів. Купити цуценят популярних порід пропонують за ще вищу ціну - 3000 фунтів стерлінгів і навіть більше», – свідчать дані провідного онлайн-ринку.

Дані з веб-сайту Pets4Homes, засновані на приблизно 150 000 рекламних оголошень, показали, що середня запитувана ціна з березня по вересень становила 1883 фунти стерлінгів. За той же період минулого року середня ціна становила 888 фунтів стерлінгів.

Благодійні організації з захисту тварин попереджають, що високі ціни можуть сприяти неналежному розведенню цуценят, контрабанді або крадіжки собак.

Зоологи також стурбовані тим, що «бум на цуценят» може призвести до кризи, коли люди повернуться на роботу, замість працювати з дому, й менше уваги приділятимуть домашнім тваринам.

Як повідомлялося на початку серпня, у Японії вперше підтвердили Covid-19 у собак.