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    Економіка та фінанси

    Міненерго хоче знизити тариф для населення за рахунок відмови від ремонту електромереж, – ЗМІ

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    Тариф на електроенергію в Україні не переглядався з 2017 року - Міненерго хоче знизити тариф для населення за рахунок відмови від ремонту електромереж, – ЗМІ
    Тариф на електроенергію в Україні не переглядався з 2017 року

    На сьогодні тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн/кВт.год

    Кабінет міністрів може знизити тариф на електроенергію для населення на 24 коп./КВт год до 1,44 грн/кВт.год за рахунок вилучення у обленерго коштів з ремонтів електричних мереж.

    Про це йдеться в проекті постанови, розробленої Міністерством енергетики, яка є в розпорядженні РБК-Україна.

    За наявними даними, проект буде розглянуто на засіданні 6 серпня.

    Пільговий тариф 1,44 грн/кВт.год буде діяти для всіх категорій споживачів незалежно від рівня доходу і місячного споживання до 30 квітня 2022 року.

    Фінансувати пільговий тариф запропоновано як за рахунок державних компаній «Енергоатом» і «Укргідроенерго» так і за рахунок коштів, призначених для ремонтів ліній електропередачі.

    НАЕК «Енергоатом» буде зобов'язаний продавати електроенергію по 15 коп./КВт.год, «Укргідроенерго» – по 1 коп./ КВт.год, а все обленерго компенсувати різницю між ринковою ціною на електроенергію і пільговим тарифом за рахунок своїх інвестиційних програм.

    Нагадаємо, 2 серпня з'явилася інформація, що Кабмін планує ще знизити тарифи на електроенергію для населення за рахунок зниження витрат на ремонти обладнання та лінії електропередачі, 70% яких і так знаходяться в аварійному стані.

    Втрати в українських електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам в 20 млрд грн щорічно.

    На сьогодні тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн/кВт.год при ринковій ціні понад 4 грн / кВт.год. Тариф на електроенергію в Україні залишається в 4 рази нижче, ніж в країнах Європи і не переглядався з 2017 року. За рахунок відмови від ремонтів мереж, уряд може знизити тарифи до 1,44 грн/кВт.год.

    За даними Державної служби статистики, середня платіжка за електроенергію в Україні не перевищує 10% всіх витрат домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг. 80% займає плата за послуги централізованого опалення та природний газ.

    Для вирішення проблем аварійності електромереж у 2020 році НКРЕКП прийняло рішення про RAB-регулювання. Мета – збільшити інвестиції в заміну і оновлення електричних мереж.

    Теги: Кабмін НКРЕКП газ тарифи інвестиції Міненерго Енергоатом Укргідроенерго
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    Міненерго хоче знизити тариф для населення за рахунок відмови від ремонту електромереж, – ЗМІ