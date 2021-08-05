Столична влада попереджає: тарифи на опалення перетнуть межу платоспроможності

Існує загроза банкрутства більшості підприємств теплокомуненерго та припинення розрахунків за газ під час опалювального сезону

Заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв заявляє, що теплопостачальні підприємства країни і, зокрема, Києва з об’єктивних причин не здатні працювати в умовах ринку газу. Цілком реальною є перспектива банкрутства більшості підприємств теплокомуненерго та припинення розрахунків за газ під час опалювального сезону. Це глобальний виклик, навколо якого мають об’єднатись всі, від кого залежить опалювальний сезон – центральні та місцеві органи влади, НАК «Нафтогаз» та теплопостачальники країни, щоб сформувати антикризові рішення та не допустити невідворотних наслідків. Про це посадовець сказав під час форуму «Централізоване теплозабезпечення українських міст – чи є шанси на виживання теплокомуненерго».

За його словами, ринок газу в нинішній конфігурації не працює повноцінно і загрожує низкою критичних наслідків: банкрутством для компаній, що постачають тепло, а для населення – зростанням тарифів на гарячу воду та опалення, які перетнуть межу платоспроможності.

«Внаслідок галузевої реформи відбулося скасування пільгового режиму газопостачання для теплопостачальників – так званого ПСО (покладання спеціальних обов’язків на НАК «Нафтогаз»). Пільгового в контексті того, що діяли прийнятні умови розрахунків за газ, враховуючи особливості роботи теплокомуненерго та їх соціальну функцію. Зараз же існує жорсткий механізм попередньої оплати, на що у ТКЕ коштів немає. До того ж, стрімко почала зростати ціна на газ. Наразі вона взагалі є неадекватною – понад 15 тис. грн/тис. куб. м у липні, що втричі більше, ніж рік тому. Прогнози фахівців свідчать про те, що протягом опалювального сезону ціна газу лише зростатиме», – сказав Пантелеєв.

Посадовець каже, що ці два фактори поставили теплопостачальну галузь на межу виживання.

«Важливо усвідомити неготовність теплоенергетики функціонувати в таких умовах ринку і за таких цін на паливо. Про це говорять усі українські міста. Потрібно на національному рівні приймати план «виживання» на цей опалювальний сезон. Інакше вже у листопаді припиниться повна оплата за газ і ми матимемо катастрофічну ситуацію в усіх регіонах», – пояснив він.

Заступник голови КМДА зазначив, що варіант відшкодування втрат тепловиків із місцевих бюджетів теж не є життєздатним.

«Місцеві бюджети мають колосальні фінансові навантаження, пов’язані з боротьбою з Covid-19 та необхідністю модернізації, зокрема, тої ж теплоенергетичної інфраструктури, що будувалась ще в радянські часи. Жоден місцевий бюджет не здатен компенсувати збитки від діяльності теплопостачальних підприємств у таких обсягах», – пояснив Пантелеєв.

На думку фахівця, цілком реальним є фактичне банкрутство теплоенергетики вже в найближчій перспективі та ризик припинення послуг. Тому критично важливим є прийняття єдиного для країни антикризового рішення ще до початку опалювального сезону.

Нагадаємо, газопостачальні компанії почали оприлюднювати свої цінники на серпень. Як і три попередні місяці, у серпні річні фіксовані ціни коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.

На думку економістів, тарифи на газ у 2021 році зростуть на 40-70% взимку через примусове підвищення ціни, яке розпочав НАК «Нафтогаз».