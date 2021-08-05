Оголошено підозру ветерану АТО, який захопив приміщення Кабміну

Дії підозрюваного кваліфіковано за трьома статтями Кримінального кодексу

Правоохоронці повідомили про підозру 43-річному Володимир Прохничу, колишньому учаснику АТО, який 4 липня захопив приміщення Кабінету міністрів на вул. Грушевського 12/2, утримував людей та погрожував підірвати себе гранатою. Дії підозрюваного кваліфіковано за ст. 341 (захоплення державних будівель), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу.

Мотиви та обставини вчинення злочину встановлюються.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Печерського управління поліції ГУ НП в м. Києві.

Як повідомлялося, вранці 4 липня до будівлі Кабінету міністрів прийшов чоловік із гранатою і погрожував підірвати. Він заявив, що його «дістали всі ці чиновники».

У Києві була введена спеціальна поліцейська операція. Із чоловіком велися перемовини.

Згодом правоохоронці його затримали. Під час затримання у нього вилучили бойову гранату.

ЗМІ повідомили, що будівлю Кабміну захопив колишній боєць «Айдару» Володимир Прохнич. Йому 43 роки і він уродженець Луганська.

За фактом захоплення приміщення Кабінету міністрів зареєстровано кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини та мотиви скоєння злочину. Чоловіку призначено психіатричну експертизу.

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