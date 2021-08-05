Експерт пояснив, які наслідки матиме зниження тарифів на електрику для населення

Тариф на електроенергію в Україні залишається в 4 рази нижче, ніж в країнах Європи

Тариф на електроенергію в Україні не переглядався з 2017 року

Зниження тарифу для населення за рахунок повної зупинки інвестицій в ремонт електричних мереж призведе до частих відключень споживачів і перебоїв з електропостачанням.

Про це заявив виконавчий директор громадської спілки «Розумні електромережі України» Олександр Баранюк.

«Ми знаходимось в ситуації, в якій тариф на 1 грн. 20 коп. - це фактично жертва всіх українців перед нормальним якісним постачанням», - заявив Баранюк в ефірі телеканалу «Україна24».

Він наголосив, що 70% всіх електромереж в Україні побудовані в 60-х роках і потребують заміни.

«Середня тривалість відключення електроенергії споживачів на рік – це близько 700 хвилин. Але щоб ви розуміли для прикладу в сусідній Польщі – це 180 хвилин, а в Німеччині – це всього лише 13 хвилин», - наголосив Баранюк.

За його словами, минулого року завдяки введенню стимулюючого торфоутворення, обленерго вперше отримали можливість збільшити інвестиції в оновлення мереж. Баранюк переконаний, що рішення уряду заморозити інвестиції в оновлення мереж призведе до зриву реформи і матиме катастрофічні наслідки для української енергосистеми.

Нагадаємо, на сьогодні тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн / кВт.год при ринковій ціні понад 4 грн / кВт.год. Тариф на електроенергію в Україні залишається в 4 рази нижче, ніж в країнах Європи і не переглядався з 2017 року.

За даними Державної служби статистики, середня платіжка за електроенергію в Україні не перевищує 10% всіх витрат домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг. 80% займає плата за послуги централізованого опалення та природний газ.

Напередодні з'явилася інформація, що Кабмін планує ще знизити тарифи на електроенергію для населення за рахунок зниження витрат на ремонти обладнання та лінії електропередачі, 70% яких і так знаходяться в аварійному стані. Втрати в українських електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам в 20 млрд грн щорічно.

Для вирішення проблем аварійності електромереж у 2020 році НКРЕКП прийняло рішення про RAB-регулювання. Мета - збільшити інвестиції в заміну і оновлення електричних мереж.