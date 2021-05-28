Ситуація з цінами електроенергії на оптовому ринку критична, – експерт

«Критична ситуація з цінами не дозволяє генеруючим компаніям накопичувати запаси вугілля», – Саква

Оптова ціна на електроенергію в Україні досягла критичної позначки, що загрожує стабільності енергопостачання уже влітку.

Про це повідомив перший заступник Всеукраїнської енергетичної асамблеї Юрій Саква.

«Тренди з Європою направлені в протилежні сторони – там ціни ростуть, у нас знижуються. Різниця більше ніж в три рази – вражає. За такої ціни вугілля на європейських ринках собівартість вітчизняної теплової генерації наближається до 2000 грн/МВт година. А купувати по імпорту треба, бо вітчизняного не вистачає. За відчуттями рівень небезпеки – червоний, найвищий», – повідомив експерт на своїй сторінці в Facebook.

Критична ситуація з цінами не дозволяє генеруючим компаніям накопичувати запаси вугілля, що створює загрозу для проходження уже літнього максимуму споживання.

Експерт наголосив, що ситуація на українському ринку аномальна.

«За останній рік ціна вугілля на європейському API2 зросла майже вдвічі -до $90 за тону. Ціна на електроенергію на РДН Угорщини зросла теж вдвічі, до €76,9/МВт година. На ринках інших європейських країн тенденції схожі. В Україні ситуація розвивається в протилежну сторону», – додав експерт.

Нагадаємо, оптові ціни на електроенергію в Україні, за оцінками експертів, суттєво нижчі, ніж в Європі. В січні-квітні 2021 року вони були нижчими на 30-40% від європейських, то в травні – різниця погіршилась.. Так, 11 травня ціна РДН в ОЕС склала 23 євро/МВт, а в Польщі, Угорщині, Словаччині та Румунії – в 3 рази вище, тобто 70-72 євро/МВт.

Цінова ситуація на енергоринку, є однією з причин рекордної збитковості державних енергетичних компаній. Зокрема НЕК «Укренерго» 2020 рік закінчило зі збитком 27,5 млрд грн. Борги компанії перевищують 30 млрд грн.

Зокрема понад 10 млрд грн НЕК «Укренерго» винен генеруючим компаніям за послуги балансування, що ставить під загрозу підготовку до наступного опалювального сезону.

Нагадаємо, НКРЕКП тимчасово заборонила імпорт електрики з Росії та Білорусі.