Міненерго, НКРЕКП і ключові енергокомпанії закликали до своєчасного запуску ринку електроенергії з 1 липня



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Введення в Україні європейського ринку електроенергії з 1 липня 2019 року передбачено законом «Про ринок електричної енергії»

За інформацією експерта, навіть ті, хто технічно допускає перенесення, рапортують про готовність працювати в ринку з 1 липня 2019 року

Експерт Андрій Бузаров повідомив, що на засіданні комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки більшість учасників закликають не відхилятися від передбаченої законом дати введення нового ринку. Про це він заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, повідомляють Українські Новини.

«Обговорюють готовність до введення ринку з 1 липня, як передбачено чинним законом. Тема важлива і актуальна - для ЄС і США своєчасне введення конкурентного рику є базовим маркером готовності України виконувати свої зобов'язання щодо реформування енергетичного сектора. Міненерго, НКРЕКП, ключові енергокомпанії беззастережно виступають за запуск ринку в належні терміни. Більшість депутатів теж. Тільки що екс-двічі міністр енергетики Іван Плачков виступав - він теж за», - написав Бузаров.

За інформацією експерта, навіть ті, хто технічно допускає перенесення, рапортують про готовність працювати в ринку з 1 липня 2019 року.

«Є ті, хто перестраховується і допускають перенесення на деякий час – «Укренерго», наприклад. Але навіть вони говорять, що в цілому готові запускатися. В цілому, настрій оптимістичний. Якщо не втрутяться політичні чинники, і популісти знову не взяли гору тему тарифів, європейського енергоринку в Україні з 1 липня бути!» - констатував він.

Нагадаємо, нещодавно міжнародне співтовариство висловило стурбованість гальмуванням запуску нового ринку електроенергії і закликало оперативно провести засідання Координаційного центру з впровадження нового ринку електроенергії. Про це йшлося в спільному листі глави представництва Європейського Союзу (ЄС) в Україні Хьюга Мінгареллі, директора Європейського енергетичного співтовариства (ЄЕС) Янеса копача, глави представництва Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в Україні Жан-Еріка де зажене, керуючого директора (Європейського банку реконструкції і розвитку) ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Маттео Патроне, директора Місії USAID в Україні Сьюзан Фріц.

Введення в Україні європейського ринку електроенергії з 1 липня 2019 року передбачено законом «Про ринок електричної енергії». Даний закон впроваджує в Україні норми Третього енергопакету ЄС. Своєчасне введення нового ринку електроенергії є однією з умов продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, США і ЄС.