Феєрична кар'єра Фокіна в ТКГ добігає кінця

Тепер стає зрозуміло, чому після здобуття незалежності Україна не стала розвиватися так, як Польща

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Феерическая история работы Витольда Фокина в ТКГ Минска легко помещается в двух анекдотах. Первый: В зоопарке мальчик взял в руку печеньку и забрался в клетку ко льву. Ну, что тут сказать? Мальчик хотел покормить льва? Мальчик покормил льва. Так и у нас. Дедушка страдал от того, что его все забыли? Дедушка хотел, чтобы про него опять говорили? Про дедушку говорят. Ну а цензурных слов никто и не обещал.

В самом деле, феерическая карьера Фокина в украинской делегации это не полет. Это пролет. Позорище и оскорбление украинцев. И вылетит он с этой работы, как пробка из бутылки. Надо полагать – на пенсию. Хотя, на мой взгляд, по солидарной пенсионной системе скидываться на пенсию этому персонажу добровольно мало кто из граждан Украины согласится.

Первым по поводу его последнего, самого бредового заявления, высказался глава МВД Арсен Аваков. Назвал мерзавцем и, цитирую: «Махрового идиота нельзя прятать за старостью. Немедленно гнать как минимум снова на пенсию». Шефа поддержали представители полиции в соцсетях – у многих нашлась пара «добрых» слов в адрес бывшего премьера. Если Фокин рассчитывал на защиту главы ОП Ермака, то напрасно. «Моя личная позиция - господин Фокин должен уйти из ТК», - написал Ермак. Позже появилось официальное заявление Офиса президента. «Заявлениям Витольда Фокина, которые категорически расходятся с официальными позициями государства, уже дана надлежащая оценка. Прежде всего - обществом, которое заплатило большую цену за свои идеалы», - заявили в ОП. Думаю, вариантов у Зеленского нет. Защищать Фокина от украинцев, от Авакова и от Ермака одновременно – нет смысла и шансов.

Вывод из диких заявлений Фокина, которые я воспринимаю в качестве примера чистого и неразбавленного маразма, простой. Просто стало понятно, почему после обретения независимости Украина не стала развиваться так, как та же Польша. Потому что у нас президентом был Кравчук, а главой правительства Фокин. Беспомощные, бесполезные и не очень умные люди. Это все объясняет. Ну а анонсом к увольнению этого позорища станет второй обещанный анекдот:

- Папа, а правда, что наш ежик умер от старости?

- Конечно, сынок. Был бы ежик помоложе, он бы убежал от грузовика…

Джерело: site.ua

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