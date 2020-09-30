Зеленський звільнив Фокіна



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Вітольду Фокіну нагадали, що представляти державу на будь-якому рівні – це не шанс для особистих поглядів та амбіцій - Офіс президента

Вітольд Фокін відступив від справедливої оцінки тимчасової окупації Росією Криму, міста Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської областей нашої держави - Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ про виведення Вітольда Фокіна зі складу делегації України в Тристоронній контактній групі й звільнення його від виконання обов’язків першого заступника голови делегації. Про це повідомляє пресслужба президента.

«Для президента є принциповим, щоб усі, на кого покладено виконання функцій від імені держави, завжди керувалися у своїй діяльності та висловлюваннях національними інтересами України й чинили справедливо. Президент констатував, що Вітольд Фокін відступив передусім від справедливої оцінки тимчасової окупації Росією Криму, міста Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської областей нашої держави», – йдеться в повідомленні.

В Офісі президента наголосили, що представляти державу на будь-якому рівні – це не шанс для особистих поглядів та амбіцій, це – «безумовний обов’язок втілювати в життя позицію держави та інтереси українського народу».

«Робота української делегації в Тристоронній контактній групі продовжиться на основі чіткого розуміння повного контролю Росією тимчасово окупованих територій України. Головною метою нашої делегації, як і всієї держави, є повернення виключно на українських умовах усіх тимчасово окупованих територій, наших людей, а також встановлення довготривалого миру», – наголосили в Офісі президента.

Там підкреслили, що «не можна просто назвати миром» умови тимчасової окупації частини української території, «заплющивши очі на існування окупаційних структур та повну відсутність безпеки на цій території».

«Потрібно вивести з України всі незаконні збройні формування, їхню військову техніку, провести повну деокупацію та повернути Україні контроль над частиною кордону з Росією», – підкреслили в Офісі президента і додали, що тільки це може бути шляхом до справжнього миру.

Як повідомлялося, Офіс президента назвав заяви першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна щодо війни на Донбасі неприйнятними.

Нагадаємо, 29 вересня Вітольд Фокін прибув до Верховної Ради, щоб взяти участь в засіданні комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування. Приводом для цього стали його неоднозначні висловлювання з приводу врегулювання конфлікту на Донбасі.

Зокрема під час виступу на засіданні комітету Фокін порівняв Росію з ломом, проти якого «нема прийому».

Також Фокін заявив, що досі не бачить доказів війни з Росією. Він зазначив, що проти України воюють найманці з майже 30 країн світу, зокрема за підтримки Російської Федерації.

Раніше Фокін вже вибачився за «повстанців» на Донбасі.

21 вересня Фокін в ефірі програми «Персона ґрата» на «UA: Українське радіо» зазначив, що можна використати мандат Ради безпеки ООН і сформувати «міжнародний тимчасовий уряд» на непідконтрольних Україні територіях Донбасу для проведення там місцевих виборів.