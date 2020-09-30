Мінфін має долучитися до вирішення проблеми боргів на енергоринку, – іноземні інвестори



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«Без Міністерства фінансів дуже важко розробляти концепції та готувати ініціативи щодо пошуку та залученню коштів для сплати заборгованості перед виробниками е/е з ВДЕ»

Міністерство фінансів має долучитись до вирішення проблеми погашення боргів на енергоринку, в т.ч. перед виробниками «зеленої» енергії, що передбачено законом 810-ІХ та меморандумом інвесторів у відновлювані джерела енергії з урядом.

Про це написала директор Європейсько-Українського енергетичного агентства (ЄУЕА) Олександра Гуменюк в колонці для «Економічної правди».

Вона нагадала, що згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним між асоціаціями галузі відновлюваної енергетики, зокрема ЄУЄА, та Урядом з серпня поточного року було передбачено забезпечення повних поточних виплат виробникам ВДЕ. А згідно закону 810-ІХ погашення накопичених боргів (22,4 млрд грн). Проте виробники ВДЕ з серпень отримали лише 84% від очікуваних виплат «Гарантованого покупця».

За словами Гуменюк, далі ситуація з виплатами буде лише погіршуватись - згідно прогнозів платежів, у майбутні місяці вони будуть на рівні близько 55%. Тому до вирішення ситуації має долучитись Мінфін.

«Без Міністерства фінансів дуже важко розробляти концепції та готувати ініціативи щодо пошуку та залученню коштів для сплати заборгованості перед виробниками е/е з ВДЕ. Тому бажано, щоб ці питання взяло на себе Міністерство фінансів, оскільки воно краще знає, ніж інші органи державної влади про можливості та перепони для управління державними фінансами», - зазначила Гуменюк.

На її думку, потенційними джерелами покриття дефіциту поточних платежів є збільшення тарифу на передачу «Укренерго» та 20% співфінансування платежів виробникам ВДЕ з державного бюджету, що потрібно буде передбачити в держбюджеті-2021.

Серед потенційних джерел покриття накопиченого боргу перед виробниками ВДЕ за період березень-серпень Гуменюк назвала позики державних банків для «Укренерго», випущені урядом облігації (ОВДП), позики міжнародних фінансових установ для «Укренерго».

Як повідомлялося, 28 вересня депутати фракції «Слуга народу» зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №4151, яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярдів гривень для погашення в четвертому кварталі 2020 року боргу перед виробниками «зеленої» енергетики. Після випуску ОВДП гроші будуть передані в якості субсидії НЕК «Укренерго», щоб ця компанія змогла погасити свій борг перед ДП «Гарантований покупець», а та – перед виробниками електроенергії з ВДЕ.

Окрім того, Міністерство енергетики України пропонує доповнити проєкт державного бюджету на 2021 рік пунктом про виділення коштів у розмірі 11,55 млрд грн для фінансової підтримки ДП «Гарантований покупець», щоб підприємство мало змогу здійснювати оплати за вироблену зелену електроенергію.

Нагадаємо, 1 серпня набув чинності закон № 810-IX, який підписав президент України Володимир Зеленський. Завдання закону-реалізувати основні положення меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та іноземними інвесторами у ВДЕ.

Закон передбачає, зокрема, зниження «зелених» тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, введення повної відповідальності за небаланси для виробників «чистої» електроенергії з 2022 року (50% у 2021 році) та інші норми. Зазначені заходи дозволять економити державі 7 млрд грн щорічно.

Крім того, закон визначає терміни та обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ – в четвертому кварталі цього року держава повинна погасити 40% заборгованості (9 млрд грн), а решта 60% в 2021 році.

У свою чергу меморандум передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену «зелену» електроенергію, починаючи з серпня цього року. Станом на 25 вересня рівень розрахунків за електроенергію з ВДЕ за серпень склав 84%, за 20 днів вересня – 22%.