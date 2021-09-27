Міненерго звинуватило «Укрзалізницю» в зменшенні запасів вугілля на ТЕС

«Станом на ранок 27 вересня на складах ТЕС знаходиться 776,9 тис. тонн вугілля, що на 8,9% менше, ніж на ранок 20 вересня», – «Укренерго»

«Через брак вагонів ТЕС не змогли збільшити постачання вугілля», – Міненерго

Станом на ранок 27 вересня на складах ТЕС знаходиться понад 770 тис. тонн вугілля, що на 8,9% менше, ніж на ранок 20 числа, зазначили в «Укренерго».

Запаси вугілля на складах ТЕС за останній тиждень скоротилися на 9%.

Про це йдеться в повідомленні державної компанії «Укренерго».

«Починаючи з 21 вересня, припинилося зростання запасів вугілля на складах ТЕС. Станом на ранок 27 вересня на складах ТЕС знаходиться 776,9 тис. тонн вугілля, що на 8,9% менше, ніж на ранок 20 вересня (852,6 тис. тонн)», – повідомили в компанії.

Минулої п’ятниці, 24 вересня, Міністерство енергетики звинуватило «Укрзалізницю» в зриві постачання вугілля на ТЕС.

Саме через брак вагонів ТЕС не змогли збільшити поставки вугілля на тлі зростаючого споживання.

«Укрзалізниця» не виконує заявок вугледобувних підприємств та збагачувальних фабрик із забезпечення напіввагонами, що важливо для проходження опалювального сезону цьогоріч», – повідомили в міністерстві.

За даними «Укренерго», попри саботаж з боку «Укрзалізниці», запаси вугілля на ТЕС з початку вересня збільшилися на 5,2%.

Як повідомлялося, в липні через недосконалі правила роботи ринку електроенергії ціни на електроенергію падали до 40 коп./кВт.год, що в 3-4 рази нижче собівартості виробництва.

Це призвело до зриву підготовки до опалювального сезону і низьких запасів вугілля.

У серпні ситуація виправилася, і ТЕС почали активно контрактувати нові обсяги вугілля, в тому числі з імпорту, а також активізували ремонтну кампанію.