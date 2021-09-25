В «Укрзалізниці» пояснили, як змінився рух поїздів через карстовий провал на Буковині

Із Чернівців можна буде виїхати поїздом №8/7 «Чернівці – Київ». До нього з 27 вересня додадуть більше вагонів

Поїзд «Чернігів – Чернівці» з понеділка курсуватиме об'їзним шляхом – через Тернопіль та Заліщики

«Укрзалізниця» внесла зміни до графіка та маршруту поїздів через карстовий провал на залізничній ділянці Новоселиця-Мамалига. Ситуація на пошкодженій ділянці залишається складною та, як кажуть у компанії, потребує комплексного рішення. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Поїзд №118/117 «Чернігів – Чернівці» з понеділка курсуватиме об'їзним шляхом – через Тернопіль та Заліщики. Поїзд тепер не зупинятиметься на станціях «Новоселиця», «Ларга», «Кам'янець-Подільський» та «Дунаївці».

Рейс №118/117 не виходитиме з Чернівців 1 та 2 жовтня, а також 15 та 16 жовтня. Виїзду з Чернігова не буде 2 та 3 жовтня, а також 15 та 16 жовтня.

Із Чернівців можна буде виїхати поїздом №8/7 «Чернівці – Київ». До нього з 27 вересня додадуть більше вагонів.

Зі станцій «Ларга», «Кам'янець-Подільський» та «Дунаївці» можна буде виїхати рейсом №127/128 «Ларга – Чернігів». На потяг пускатимуть за раніше придбаними квитками на рейс №118/117.

Зі станції «Гречани» можна буде виїхати як поїздом №117/118, так і №127/128.

Із Тернополя та Заліщиків до Києва, Чернігова або Чернівців тепер можна буде добратися поїздом №118/117, який курсуватиме по об'їзному маршруту.

Також у компанії пояснили, що робити з квитками із тих станцій, де обмежено рух через провал у земляному полотні.

Так, пасажирам, які придбали квитки, на посадку, наприклад, зі станції Новоселиця, його можна здати і повернути кошти. Для цього слід звернутися із заявою та квитком у будь-яку касу вокзалу.

Інший варіант – дістатися станцій «Ларга» або «Кам'янець-Подільський» і сісти на оперативно призначений поїзд.

«УЗ вже залучила фахівців з карстових процесів, які аналізуватимуть придатність ділянки Новоселиця-Мамалига для подальшого руху та способи стабілізації земляного полотна», – заявили в компанії.

Нагадаємо, у Чернівецькій області на залізничному перегоні Новоселиця – Мамалига сталося повторне просідання ґрунту. Раніше таке ж провалля зафіксували на цьому перегоні 20 вересня. Однак вже через 12 годин відновили рух потягів.