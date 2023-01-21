Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Мінфін оприлюднив Меморандум із ЄС: скільки грошей отримає Україна

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Мінфін оприлюднив Меморандум із ЄС: скільки грошей отримає Україна
Україна отримає фінансову допомогу від Євросоюзу
фото: slovoidilo

Напередодні Єврокомісія виділила Україні перший транш у розмірі €3 млрд

Меморандум про взаєморозуміння, підписаний Україною та ЄС, містить 20 пунктів, від прогресу у виконанні яких залежатиме виділення другого та наступного траншу розширеної макрофінансової допомоги ЄС на $18 млрд. Документ був оприлюднений Міністерством фінансів України.

Єврокомісія 17 січня виділила Україні перший транш у розмірі €3 млрд. Макрофінансова допомога у вигляді кредиту терміном до 35 років із пільговим періодом 10 років складається з першого траншу в €3 млрд і наступних траншів, які можуть виплачуватись частинами.

«Підтримка надається за умови розуміння того, що органи державної влади країни зобов'язуються поступово скасувати тимчасові надзвичайні заходи у сфері економічної та фінансової політики, які були введені на час війни, у відповідний час і в належній послідовності», – зазначено  в документі.

У ньому йдеться про монетарну політику та систему валютного курсу, регулювання фінансового сектору, управління державними підприємствами, свободу руху капіталу, а також режими оподаткування, акцизний збір та торговельні режими.

Єврокомісія може переглянути цей меморандум у середині періоду з урахуванням розвитку військової агресії Росії та її наслідків для фінансових потреб України.

За даними Мінфіну та уряду, щомісячна потреба у фінансуванні дефіциту держбюджету у 2022 році була на рівні приблизно $5 млрд, проте лише у грудні цю суму було повністю залучено із зовнішніх джерел.

Цього року уряд планує знизити дефіцит держбюджету до $3-4 млрд на місяць (сумарно $38 млрд за рік), розраховуючи на його фінансування США, МВФ та ЄС, а також залучити $17 млрд на екстрене відновлення.

За даними Мінфіну, загальна сума одержаної з початку війни макрофінансової допомоги ЄС сягнула майже €11 млрд. Ще $626 млн було виділено у вигляді грантів.

Нагадаємо, Україна та ЄС підписали меморандум про €18 млрд допомоги.

Як повідомлялося, 13 грудня посли країн ЄС погодили пакет фінансової допомоги Україні у розмірі €18 млрд, а також мінімальний податок для великих компаній у розмірі 15%.

Читайте також: Військова допомога ЄС: Угорщина заблокувала виділення Україні €500 млн
Теги: Мінфін Єврокомісія Меморандум фінансування Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Мінфін оприлюднив Меморандум із ЄС: скільки грошей отримає Україна
Мінфін оприлюднив Меморандум із ЄС: скільки грошей отримає Україна
Історична інфляція: названо причини максимального зростання цін в Японії
Історична інфляція: названо причини максимального зростання цін в Японії
Швейцарія назвала умову, за якої може передати Україні заморожені активи РФ
Швейцарія назвала умову, за якої може передати Україні заморожені активи РФ
ДТЕК відновлює електрику на Донеччині. Світло в оселях мають ще 1,5 тисячі родин
ДТЕК відновлює електрику на Донеччині. Світло в оселях мають ще 1,5 тисячі родин
Нафта дешевшає: побоювання щодо рецесії знову зростають
Нафта дешевшає: побоювання щодо рецесії знову зростають
Мінекономіки: Україна хоче відкрити морські порти для експорту сталі
Мінекономіки: Україна хоче відкрити морські порти для експорту сталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Трибунал для Путіна та Лукашенка. 19 євродепутатів, які не підтримали резолюцію
32K
Українці – неймовірні. Філатов розповів про дивовижну знахідку на руїнах дому у Дніпрі
31K
Христо Грозєв назвав новий головний страх Путіна
26K
Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
20K
«Росія хоче залучити підкріплення»: міністр оборони США звернувся до учасників «Рамштайн»
11K
Окупанти влаштували екологічну катастрофу, зруйнувавши греблю Каховської ГЕС

Новини

Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
Вчора, 11:46
Окупанти намагалися наступати на Запоріжжі та зазнали провалу – Генштаб
Вчора, 06:52
Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
19 сiчня, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
19 сiчня, 06:53
Віталій Кличко вручив Борису Джонсону важливу нагороду
19 сiчня, 04:00
США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж решта країн, разом узятих
18 сiчня, 14:49

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту