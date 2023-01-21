Мінфін оприлюднив Меморандум із ЄС: скільки грошей отримає Україна

Напередодні Єврокомісія виділила Україні перший транш у розмірі €3 млрд

Меморандум про взаєморозуміння, підписаний Україною та ЄС, містить 20 пунктів, від прогресу у виконанні яких залежатиме виділення другого та наступного траншу розширеної макрофінансової допомоги ЄС на $18 млрд. Документ був оприлюднений Міністерством фінансів України.

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Єврокомісія 17 січня виділила Україні перший транш у розмірі €3 млрд. Макрофінансова допомога у вигляді кредиту терміном до 35 років із пільговим періодом 10 років складається з першого траншу в €3 млрд і наступних траншів, які можуть виплачуватись частинами.

«Підтримка надається за умови розуміння того, що органи державної влади країни зобов'язуються поступово скасувати тимчасові надзвичайні заходи у сфері економічної та фінансової політики, які були введені на час війни, у відповідний час і в належній послідовності», – зазначено в документі.

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У ньому йдеться про монетарну політику та систему валютного курсу, регулювання фінансового сектору, управління державними підприємствами, свободу руху капіталу, а також режими оподаткування, акцизний збір та торговельні режими.

Єврокомісія може переглянути цей меморандум у середині періоду з урахуванням розвитку військової агресії Росії та її наслідків для фінансових потреб України.

За даними Мінфіну та уряду, щомісячна потреба у фінансуванні дефіциту держбюджету у 2022 році була на рівні приблизно $5 млрд, проте лише у грудні цю суму було повністю залучено із зовнішніх джерел.

Цього року уряд планує знизити дефіцит держбюджету до $3-4 млрд на місяць (сумарно $38 млрд за рік), розраховуючи на його фінансування США, МВФ та ЄС, а також залучити $17 млрд на екстрене відновлення.

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За даними Мінфіну, загальна сума одержаної з початку війни макрофінансової допомоги ЄС сягнула майже €11 млрд. Ще $626 млн було виділено у вигляді грантів.

Нагадаємо, Україна та ЄС підписали меморандум про €18 млрд допомоги.

Як повідомлялося, 13 грудня посли країн ЄС погодили пакет фінансової допомоги Україні у розмірі €18 млрд, а також мінімальний податок для великих компаній у розмірі 15%.