Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна та ЄС підписали меморандум про 18 млрд євро допомоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна та ЄС підписали меморандум про 18 млрд євро допомоги
Шмигаль подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та віцепрезиденту Єврокомісії Валдісу Домбровскісу за підтримку України
фото з відкритих джерел

Перший транш у розмірі 3 млрд євро Україна очікує отримати вже цього тижня

Україна та Євросоюз сьогодні, 16 січня, підписали меморандум про виділення 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році. Перший транш очікується цього тижня. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Twitter.

«Україна та ЄС щойно підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання €18 млрд макрофінансової допомоги. Цього тижня очікуємо отримати транш у розмірі €3 млрд», – написав Шмигаль.

Шмигаль подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та віцепрезиденту Єврокомісії Валдісу Домбровскісу, який також підтвердив інформацію про перерахування першого траншу Україні цього тижня.

 «Маю за честь підписати Меморандум про взаєморозуміння з боку ЄС щодо надання Україні європейського фінансування у 2023 році до €18 мільярдів у вигляді позик. Перша виплата у розмірі €3 мільярди буде здійснена пізніше цього тижня. Це дозволить Україні закривати найнагальніші потреби, маючи стабільне надходження коштів упродовж року», – написав Домбровскіс у Твіттері.

Глава уряд зазначає, що перший транш у розмірі 3 млрд євро Україна очікує отримати вже цього тижня. 

Як повідомлялося, 13 грудня посли країн ЄС погодили пакет фінансової допомоги Україні у розмірі €18 млрд, а також мінімальний податок для великих компаній у розмірі 15%.

Теги: міністр Меморандум фінансування Україна Денис Шмигаль гроші гуманітарна допомога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄС має надати Києву першу виплату за новою програмою у січні
Допомога ЄС: Україна отримає першу виплату з 18 млрд євро у січні
8 листопада, 2022, 20:03
Міжнародна допомога енергосектору та гранти: Шмигаль підбив підсумки тижня
Міжнародна допомога енергосектору та гранти: Шмигаль підбив підсумки тижня
25 грудня, 2022, 18:09
Бюджет США надасть вирішальну допомогу Україні
«Вирішальна допомога Україні»: Байден підписав бюджет США на 2023 рік
30 грудня, 2022, 02:04

Економіка

Україна та ЄС підписали меморандум про 18 млрд євро допомоги
Україна та ЄС підписали меморандум про 18 млрд євро допомоги
Експертка ЄБА пояснила, що стимулюватиме лідерство України в «зеленій» енергетиці
Експертка ЄБА пояснила, що стимулюватиме лідерство України в «зеленій» енергетиці
Санкції проти Росії: чи справді стеля цін на нафту спрацювала
Санкції проти Росії: чи справді стеля цін на нафту спрацювала
Рада скасувала податкові пільги для грального бізнесу
Рада скасувала податкові пільги для грального бізнесу
Замість сільськогосподарських земель – багатоповерхівки. Що надумали депутати під час війни
Замість сільськогосподарських земель – багатоповерхівки. Що надумали депутати під час війни
Довоювалися. Як Путін покалічив російську економіку
Довоювалися. Як Путін покалічив російську економіку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Арестович вибачився за скандальну заяву про Дніпро, а потім передумав
43K
Путін змінює стратегію ведення війни в Україні – висновок ISW
22K
Призначення Лапіна – тривожний сигнал. Як кадрові зміни в армії РФ вплинуть на фронт
19K
Історія вцілілої кухні в будинку Дніпра після обстрілів РФ: в мережі з'явилось щемливе відео
13K
Путін готує важливу заяву щодо війни в Україні
12K
Атака на Дніпро: Росія вбила заслуженого тренера України з боксу

Новини

Ворог наступає на двох напрямках і зазнає значних втрат – Генштаб
Сьогодні, 06:55
ЗСУ відбили атаки окупантів під Соледаром і Бахмутом: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:01
Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
13 сiчня, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
13 сiчня, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
13 сiчня, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
13 сiчня, 06:20

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту