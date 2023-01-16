Україна та ЄС підписали меморандум про 18 млрд євро допомоги

Перший транш у розмірі 3 млрд євро Україна очікує отримати вже цього тижня

Україна та Євросоюз сьогодні, 16 січня, підписали меморандум про виділення 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році. Перший транш очікується цього тижня. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Twitter.

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«Україна та ЄС щойно підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання €18 млрд макрофінансової допомоги. Цього тижня очікуємо отримати транш у розмірі €3 млрд», – написав Шмигаль.

Шмигаль подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та віцепрезиденту Єврокомісії Валдісу Домбровскісу, який також підтвердив інформацію про перерахування першого траншу Україні цього тижня.

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«Маю за честь підписати Меморандум про взаєморозуміння з боку ЄС щодо надання Україні європейського фінансування у 2023 році до €18 мільярдів у вигляді позик. Перша виплата у розмірі €3 мільярди буде здійснена пізніше цього тижня. Це дозволить Україні закривати найнагальніші потреби, маючи стабільне надходження коштів упродовж року», – написав Домбровскіс у Твіттері.

Глава уряд зазначає, що перший транш у розмірі 3 млрд євро Україна очікує отримати вже цього тижня.

Як повідомлялося, 13 грудня посли країн ЄС погодили пакет фінансової допомоги Україні у розмірі €18 млрд, а також мінімальний податок для великих компаній у розмірі 15%.