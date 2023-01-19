Військова допомога ЄС: Угорщина заблокувала виділення Україні €500 млн

Вето Будапешта щодо виділення коштів Україні викликає все більше обурення серед дипломатів ЄС

Угорщина заблокувала виділення Україні сьомого траншу в розмірі €500 млн з Європейського фонду миру, який спрямовується на військову допомогу. Про це польському виданню RMF FM у четвер повідомив високопоставлений дипломат ЄС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Досі Угорщина, яка сама не надає Україні ніякого озброєння, утримувалася під час ухвалення рішень про наступні транші допомоги з Європейського фонду миру і не блокувала цю підтримку.

Вето Будапешта викликає все більше обурення серед дипломатів ЄС, оскільки воно не має жодного обґрунтування, окрім того, що сприяє Росії. Очікується, що країни Європейського Союзу тиснутимуть на Будапешт у понеділок на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Однак у ЄС є і запасний план – його вже задіювали, коли Угорщина блокувала €18 млрд макрофінансової допомоги Україні на початку грудня 2022 року.

Тоді Євросоюз ухвалив рішення, яке дозволило б надавати цю допомогу в обхід Угорщини. Цього було достатньо, щоб Угорщина поступилася, і пакет допомоги врешті-решт був ухвалений 27-ма країнами ЄС.

Тож якщо Будапешт не відмовиться від свого вето, ЄС також може ухвалити подібне рішення у 26 країнах, припускають співрозмовники RMF FM серед дипломатів у Брюсселі. «Маленькій проросійській державі, яка має винятки з усіх санкцій, важко диктувати позицію всього ЄС», заявив один із них.

Раніше повідомлялось, що уряд Угорщини має намір виключити із списку санкцій ЄС дев'ять російських олігархів.