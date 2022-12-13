Країни ЄС одноголосно схвалили пакет допомоги у €18 млрд для України

Угорщині також дозволили використати кошти з фондів ЄС

Фінансування може йти регулярними траншами як кредитів на пільгових умовах

Посли країн ЄС погодили пакет фінансової допомоги Україні у розмірі €18 млрд, а також мінімальний податок для великих компаній у розмірі 15%. Угорщині також дозволили використати кошти з фондів ЄС у розмірі €5,8 євро, якщо Будапешт виконає 27 попередніх умов. Про це повідомляє Twitter представництва Чехії у Раді ЄС.

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Фінансування може йти регулярними траншами як кредитів на пільгових умовах.

«Посли ЄС загалом узгодили пакет фінансової допомоги Україні у розмірі €18 млрд, мінімальний податок для великих корпорацій у розмірі 15%, затвердження плану Угорщини щодо відновлення та стійкості та угоду про умови», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, Угорщина не підтримала виділення Україні €18 млрд макрофінансової допомоги Євросоюзу в 2023 році.

Незважаючи на вето Угорщини, віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС знайде найближчим часом політичне рішення, яке дозволить виділити Україні €18 млрд макрофінансової допомоги, щоб кошти починали надходити вже в січні 2023 року.

Згодом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина не накладала вето на макрофінансову допомогу Україні від ЄС і що Будапешт готовий надати фінансову допомогу Україні на двосторонній основі.