Мінфін продав на аукціоні облігацій на понад 11 млрд грн

Строк обігу запропонованих державних облігацій в гривні – шість місяців, один рік, 1,5 року, два роки, три роки та п’ять років

Міністерство фінансів запропонувало інвесторам шість випусків цінних паперів в національній валюті і один випуск в іноземній валюті

Міністерство фінансів 22 червня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до бюджету 11,4 млрд грн (в еквіваленті). Про це повідомила пресслужба Мінфіну у Facebook.

«Сьогодні на аукціонах #ОВДП Міністерство фінансів запропонувало інвесторам шість випусків цінних паперів в національній валюті і один випуск в іноземній валюті... За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 11,4 млрд грн», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що строк обігу запропонованих державних облігацій в гривні – шість місяців, один рік, 1,5 року, два роки, три роки та п’ять років. Строк обігу облігацій у доларах США становить один рік.

Від розміщення державних цінних паперів в національній валюті до державного бюджету було залучено 8,3 млрд гривень, додали в міністерстві. При цьому середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП становила 9,0%, 1-річних – 10,97%, 1,5-річних – 11,30%, 2-річних – 12,0%, 3-річних – 12,30%, а 5-річних – 12,59%.

Своєю чергою, від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено 112 млн дол. Середньозважена ставка дохідності за 1-річними ОВДП в доларах США становила 3,70%.

Раніше фінансисти пояснили, чому курс долара почав різко зростати.