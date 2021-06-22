  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Мінфін продав на аукціоні облігацій на понад 11 млрд грн

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Строк обігу запропонованих державних облігацій в гривні &ndash; шість місяців, один рік, 1,5 року, два роки, три роки та п&rsquo;ять років - Мінфін продав на аукціоні облігацій на понад 11 млрд грн
    Строк обігу запропонованих державних облігацій в гривні – шість місяців, один рік, 1,5 року, два роки, три роки та п’ять років
    Фото: Укрінформ

    Міністерство фінансів запропонувало інвесторам шість випусків цінних паперів в національній валюті і один випуск в іноземній валюті

    Міністерство фінансів 22 червня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до бюджету 11,4 млрд грн (в еквіваленті). Про це повідомила пресслужба Мінфіну у Facebook.

    «Сьогодні на аукціонах #ОВДП Міністерство фінансів запропонувало інвесторам шість випусків цінних паперів в національній валюті і один випуск в іноземній валюті... За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 11,4 млрд грн», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що строк обігу запропонованих державних облігацій в гривні – шість місяців, один рік, 1,5 року, два роки, три роки та п’ять років. Строк обігу облігацій у доларах США становить один рік.

    Від розміщення державних цінних паперів в національній валюті до державного бюджету було залучено 8,3 млрд гривень, додали в міністерстві. При цьому середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП становила 9,0%, 1-річних – 10,97%, 1,5-річних – 11,30%, 2-річних – 12,0%, 3-річних – 12,30%, а 5-річних – 12,59%.

    3_47

    Своєю чергою, від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено 112 млн дол. Середньозважена ставка дохідності за 1-річними ОВДП в доларах США становила 3,70%.

    Раніше фінансисти пояснили, чому курс долара почав різко зростати.

    Теги: Мінфін економіка гроші Україна фінанси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мінфін продав на аукціоні облігацій на понад 11 млрд грн