Коболєв поскаржився, що досі не отримав другу частину премії за перемогу над «Газпромом»

У 2018 році наглядова рада «Нафтогазу» схвалила виплату премій у розмірі 1% від суми виграшу в арбітражі

Колишній глава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що так і не отримав другу частину премії за перемогу над російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі. Про це він заявив в інтерв'ю «5 каналу».

Коболєв зазначив, що виплата другої частини премії керівництву НАК «Нафтогаз України» була заблокована «через політичний тиск». Однак, в кінці 2020 року позиція уряду і перших осіб держави з цього питання змінилася, запевнив Коболєв.

«Відповідно, першим другу частину премії отримав пан Вітренко (чинний голова «Нафтогаз України», – ред.), Потім всі інші частини премії отримали всі інші співробітники, які мали на це право, крім мене. У моєму контракті ця премія була відстрочена на період закінчення контракту», – розповів Коболєв.

Колишній глава «Нафтогазу» наголосив, що бачить певний прогрес у керівництва країни в розумінні питання, що «без ринкових зарплат очікувати ефективну роботу, особливо від компаній – просто неможливо».

Нагадаємо, у 2018 році наглядова рада «Нафтогазу» схвалила виплату премій у розмірі 1% від суми виграшу в арбітражі. Першу частину премій на суму $20,7 млн виплатили відразу. Гроші отримав 41 співробітник компанії. Зокрема, за даними ЗМІ, голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв отримав $7,9 млн, а Вітренко – $6 млн.