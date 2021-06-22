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    Коболєв поскаржився, що досі не отримав другу частину премії за перемогу над «Газпромом»

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    Колишній глава НАК &laquo;Нафтогаз України&raquo; Андрій Коболєв&nbsp; - Коболєв поскаржився, що досі не отримав другу частину премії за перемогу над «Газпромом»
    Колишній глава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв 
    Фото: 24 канал

    У 2018 році наглядова рада «Нафтогазу» схвалила виплату премій у розмірі 1% від суми виграшу в арбітражі

    Колишній глава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що так і не отримав другу частину премії за перемогу над російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі. Про це він заявив в інтерв'ю «5 каналу».

    Коболєв зазначив, що виплата другої частини премії керівництву НАК «Нафтогаз України» була заблокована «через політичний тиск». Однак, в кінці 2020 року позиція уряду і перших осіб держави з цього питання змінилася, запевнив Коболєв.

    «Відповідно, першим другу частину премії отримав пан Вітренко (чинний голова «Нафтогаз України», – ред.), Потім всі інші частини премії отримали всі інші співробітники, які мали на це право, крім мене. У моєму контракті ця премія була відстрочена на період закінчення контракту», – розповів Коболєв.

    Колишній глава «Нафтогазу» наголосив, що бачить певний прогрес у керівництва країни в розумінні питання, що «без ринкових зарплат очікувати ефективну роботу, особливо від компаній – просто неможливо».

    Нагадаємо, у 2018 році наглядова рада «Нафтогазу» схвалила виплату премій у розмірі 1% від суми виграшу в арбітражі. Першу частину премій на суму $20,7 млн виплатили відразу. Гроші отримав 41 співробітник компанії. Зокрема, за даними ЗМІ, голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв отримав $7,9 млн, а Вітренко – $6 млн.

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    Теги: газ Нафтогаз України Газпром Андрій Коболєв гроші Стокгольмський арбітраж Юрій Вітренко звільнення
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    Коболєв поскаржився, що досі не отримав другу частину премії за перемогу над «Газпромом»