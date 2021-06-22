Експерт спростував російський міф про «шалені» доходи кримчан

Після анексії Криму добробут середньостатистичного кримчанина став гіршим, ніж фінансовий стан справ середньостатистичного мешканця материкової України

Середній дохід в окупованому Крим є меншим за офіційний середньоукраїнський на материку

Експредставник президента України в АР Крим Борис Бабін оприлюднив інфографіку, яка спростовує російський міф про «шалені» доходи кримчан.

«Виходить вкрай характерна ситуація, за якою середня заробітна плата у Севастополі сьогодні ...дорівнює середній оплаті праці в материковій Україні. А середній дохід у АР Крим узагалі є меншим за офіційний середньоукраїнський на материку», – зазначив Бабін у Facebook.

Він також додав, що у самій Росії «витягують» середній дохід до показника, що поки перевищує український (але вже не в рази) Москва, Петербург, Московська та Мурманські області й регіони Далекого Сходу.

«Зважаючи на «ножиці цін» об'єктивно добробут відчутно краще «середньоросійського» виключно у столицях РФ та їх околицях», – додав колишній представник президента України в Криму.

Бабін додав, що рівень споживацьких цін та витрат в окупованому Криму зараз в середньому вищий, ніж у материковій Україні, крім окремих показників, таких як «комунальні витрати».

«Також й рівень «оподаткування» фізичних осіб у Криму є вищим, ніж фіскальний прес на особу на материковій Україні, так саме як й навантаження на громадян у сфері «соціального страхування», включаючи «Криммедстрах», – написав Бабін.

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Таким чином, вже сьогодні, навіть якщо не рахувати санкції, обмеження прав людини, статус «сірої зони» та інші «забавки російського міру», добробут середньостатистичного кримчанина є гіршим, ніж фінансовий стан справ середньостатистичного мешканця материкової України, резюмував Борис Бабін.