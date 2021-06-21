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    Скромно, щоб не сказати бідно: скільки українці витрачають на відпочинок

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    Що благополучніша країна, то вищі витрати її громадян на задоволення - Скромно, щоб не сказати бідно: скільки українці витрачають на відпочинок
    Що благополучніша країна, то вищі витрати її громадян на задоволення
    Фото: з відкритих джерел

    Так, категорія витрат на відпочинок і культуру забирає у українців всього 1,5%

    Більшість українців практично не витрачають гроші на відпочинок і подорожі, тоді як європейці і американці виділяють на це до десятої частини своїх заощаджень. Про це інформує «Телеграф», посилаючись на дані Держстату України.

    Так, категорія витрат на відпочинок і культуру забирає у українців всього 1,5%, з них на оплату туристичних послуг йде 0. Цей «нуль» означає, що на подорожі в українців припадає менше 0,05% витрат.

    Не дивно, що порівняно з мандрівниками з інших країн, середньостатистичний український турист виглядає досить скромно, щоб не сказати бідно. Для порівняння: європейці та американці витрачають в категорії «відпочинок і культура» близько 9% своїх доходів.

    В цілому ж є пряма залежність: що благополучніша країна, то вищі витрати її громадян на задоволення.

    Раніше, у зв’язку з переходом України до «зеленого» ситуації з коронавірусом, уряд скасував вимогу про наявність негативного тесту на коронавірус або самоізоляції для українців, що повертаються з-за кордону, та іноземців з правом постійного проживання в Україні.

    Також у столиці всі 14 комунальних пляжів готові до літнього сезону. Підприємство «Плесо» на запит надало перелік пляжів і карту, де рекомендують купатися.

    Проте, наразі у Дніпрі значно перевищений вміст хімічних речовин і там купатися не рекомендується.


    Теги: гроші відпочинок українці культура уряд коронавірус
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    Скромно, щоб не сказати бідно: скільки українці витрачають на відпочинок