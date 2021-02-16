Мінфін продав облігацій на 9,5 млрд грн

Мінфін продав облігацій на 9,5 млрд грнграфіка
16 лютого на аукціонах ОВДП до бюджету вдалося залучити 9,49 млрд грн
На аукціонах було запропоновано сім випусків держоблігацій
У вівторок, 16 лютого, на аукціоні від продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) Мінфін залучив 9,49 мільярда гривень.
Про це йдеться у даних Міністерства фінансів.
На аукціонах було запропоновано сім випусків держоблігацій: п’ять у національній валюті та один – доларовий та один – у євро.
Від продажу гривневих облігацій залучили 5,93 мільярда гривень. Строки та середньозважені ставки дохідності були наступними:
- три місяці за ставкою 9,07%;
- один рік за ставкою 10,96%;
- 1,5 роки за ставкою 11,30%;
- два роки за ставкою 11,84%;
- три роки за ставкою 12,05%.
Від продажу доларового випуску строком два роки залучили 41,8 мільйона доларів за середньозваженою ставкою 3,89%.
Від річного випуску ОВДП у євро до бюджету надійшло 70,49 млн євро за ставкою 2,5%.
Нагадаємо, Міністерство фінансів на аукціонах 2 лютого залучило до бюджету 5,28 млрд грн від розміщення облігацій внутрішньої державної позики в гривні.