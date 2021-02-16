Мінфін продав облігацій на 9,5 млрд грн

16 лютого на аукціонах ОВДП до бюджету вдалося залучити 9,49 млрд грн

На аукціонах було запропоновано сім випусків держоблігацій

У вівторок, 16 лютого, на аукціоні від продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) Мінфін залучив 9,49 мільярда гривень.

Про це йдеться у даних Міністерства фінансів.

На аукціонах було запропоновано сім випусків держоблігацій: п’ять у національній валюті та один – доларовий та один – у євро.

Від продажу гривневих облігацій залучили 5,93 мільярда гривень. Строки та середньозважені ставки дохідності були наступними:

три місяці за ставкою 9,07%;

один рік за ставкою 10,96%;

1,5 роки за ставкою 11,30%;

два роки за ставкою 11,84%;

три роки за ставкою 12,05%.

Від продажу доларового випуску строком два роки залучили 41,8 мільйона доларів за середньозваженою ставкою 3,89%.

Від річного випуску ОВДП у євро до бюджету надійшло 70,49 млн євро за ставкою 2,5%.

Нагадаємо, Міністерство фінансів на аукціонах 2 лютого залучило до бюджету 5,28 млрд грн від розміщення облігацій внутрішньої державної позики в гривні.