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    Економіка та фінанси

    Мінфін продав облігацій на 9,5 млрд грн

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    <p>16 лютого на&nbsp;аукціонах ОВДП до&nbsp;бюджету вдалося залучити 9,49 млрд грн</p> - Мінфін продав облігацій на 9,5 млрд грн

    16 лютого на аукціонах ОВДП до бюджету вдалося залучити 9,49 млрд грн

    На аукціонах було запропоновано сім випусків держоблігацій

    У вівторок, 16 лютого, на аукціоні від продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) Мінфін залучив 9,49 мільярда гривень.

    Про це йдеться у даних Міністерства фінансів.

    На аукціонах було запропоновано сім випусків держоблігацій: п’ять у національній валюті та один – доларовий та один – у євро.

    Від продажу гривневих облігацій залучили 5,93 мільярда гривень. Строки та середньозважені ставки дохідності були наступними:

    • три місяці за ставкою 9,07%;
    • один рік за ставкою 10,96%;
    • 1,5 роки за ставкою 11,30%;
    • два роки за ставкою 11,84%;
    • три роки за ставкою 12,05%.

    Від продажу доларового випуску строком два роки залучили 41,8 мільйона доларів за середньозваженою ставкою 3,89%.

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    Від річного випуску ОВДП у євро до бюджету надійшло 70,49 млн євро за ставкою 2,5%.

    Нагадаємо, Міністерство фінансів на аукціонах 2 лютого залучило до бюджету 5,28 млрд грн від розміщення облігацій внутрішньої державної позики в гривні.

    Теги: Мінфін економіка валютні операції Україна фінанси аукціон
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