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    Мінфін продав облігацій на понад 5 млрд грн

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    2 лютого н<span>а&nbsp;аукціонах ОВДП до&nbsp;бюджету вдалося залучити 5,3 млрд грн</span> - Мінфін продав облігацій на понад 5 млрд грн
    2 лютого на аукціонах ОВДП до бюджету вдалося залучити 5,3 млрд грн
    Фото з відкритих джерел

    В ході аукціонів Мінфін запропонував інвесторам чотири випуски державних цінних паперів

    Міністерство фінансів на аукціонах 2 лютого залучило до бюджету 5,28 млрд грн від розміщення облігацій внутрішньої державної позики в гривні.

    Мінфін запропонував інвесторам чотири випуски гривневих облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) із терміном обігу 3 місяці та 1, 2 і 3 роки.

    Середньозважена дохідність 3-місячних цінних паперів склала 9,29% (+11 б.п.). Були задоволені 17 з 25 заявок, від їх продажу отримано 250,38 млн грн.

    Найбільший попит був зосереджений на річних ОВДП. Завдяки обмеженій пропозиції цих паперів вдалося зменшити їх середньозважену дохідність до 11,4% (-33 б.п.). Від продажу цих ОВДП залучено 897,9 млн грн.

    Від продажу 2-річних паперів зі середньозваженою дохідністю 11,88% (+7 б.п.), на які задоволено 31 з 33 заявок, отримано найбільшу суму – 2,14 млрд грн.

    Попит на 3-річні ОВДП зі середньозваженою дохідністю 12,15% також був високим, що дозволило задовольнити всі 14 заявок і отримати 1,99 млрд грн.

    За підсумками аукціонів до бюджету залучено 5 млрд 285 млн 493 тис. 443,4 грн.

    26 січня Мінфін залучив до бюджету 7,5 млрд грн від продажу гривневих ОВДП.

    Теги: Мінфін економіка гроші фінанси аукціон
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