Мінфін продав облігацій на понад 5 млрд грн

В ході аукціонів Мінфін запропонував інвесторам чотири випуски державних цінних паперів

Міністерство фінансів на аукціонах 2 лютого залучило до бюджету 5,28 млрд грн від розміщення облігацій внутрішньої державної позики в гривні.

Мінфін запропонував інвесторам чотири випуски гривневих облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) із терміном обігу 3 місяці та 1, 2 і 3 роки.

Середньозважена дохідність 3-місячних цінних паперів склала 9,29% (+11 б.п.). Були задоволені 17 з 25 заявок, від їх продажу отримано 250,38 млн грн.

Найбільший попит був зосереджений на річних ОВДП. Завдяки обмеженій пропозиції цих паперів вдалося зменшити їх середньозважену дохідність до 11,4% (-33 б.п.). Від продажу цих ОВДП залучено 897,9 млн грн.

Від продажу 2-річних паперів зі середньозваженою дохідністю 11,88% (+7 б.п.), на які задоволено 31 з 33 заявок, отримано найбільшу суму – 2,14 млрд грн.

Попит на 3-річні ОВДП зі середньозваженою дохідністю 12,15% також був високим, що дозволило задовольнити всі 14 заявок і отримати 1,99 млрд грн.

За підсумками аукціонів до бюджету залучено 5 млрд 285 млн 493 тис. 443,4 грн.

26 січня Мінфін залучив до бюджету 7,5 млрд грн від продажу гривневих ОВДП.