Виконавча служба за борги вилучила труси і оголосила аукціон

Заявку на аукціон подали вже три учасники

Виконавча служба Кривого Рогу за борги вилучила жіночі труси та виставила їх на аукціон. Початок торгів призначено на 22 лютого, стартова ціна лота – 19 гривень 41 копійка.

Такий незвичайний лот з'явився 12 лютого на сайті СЕТАМ (Система електронних торгів арештованим майном) створеної Мін'юстом.

Лот представлений на сайті як «нижня жіноча білизна, зеленого кольору з чорним візерунком, фірма «Bamboopider», розмір L».

Поки відбувається реєстрація учасників для аукціону, а самі торги відбудуться через тиждень о 9:00. За годину до їх початку закриється подача заявок охочих придбати цінний лот.

Як зазначено в анкеті товару, гарантійний внесок дорівнює 0,97 грн.

У графі «місцеперебування майна» вказана адреса: Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 3.

Постанова про опис і арешт майна боржника, включаючи труси, виніс Долгінцовскій відділ державної виконавчої служби в Кривому Розі.

Заявку на аукціон подали вже три учасники.

Раніше виконавча служба у Жовтих Водах Дніпропетровської області продавала через систему електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ) вживаний кастет.