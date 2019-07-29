Мінфін завершив процес реформування «Укренерго»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Статутний капітал ПРАТ «Укренерго» складе 37,1 млрд гривень

Міністерство фінансів України затвердило створення приватного акціонерного товариства (ПРАТ) «НЕК «Укренерго».

Про це повідомляє пресс-служба відомства.

Відповідний наказ підписала Міністр фінансів України Оксана Маркарова. Випуск акцій ПрАТ буде здійснено в передбачені законодавством строки, а їх власником стане держава в особі Мінфіну. Статутний капітал ПрАТ складе 37,1 млрд грн. Голову правління компанії має обрати Наглядова рада ПрАТ під час свого першого засідання.

Державна реєстрація ПрАТ «НЕК «Укренерго» стала результатом послідовної роботи Комісії з реорганізації підприємства, що розпочала свою роботу 22 лютого 2019 року.

«За шість місяців управління Укренерго команді Мінфіну вдалось досягти найбільшого прогресу в процесі реорганізації компанії, що розпочався ще у 2017 році. Починаючи з лютого, ми активно працювали заради досягнення кінцевої мети – перетворення державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»» в приватне акціонерне товариство. Вже сьогодні ми не просто звітуємо про виконання плану – ми показуємо результат нашої роботи», – зазначила Міністр фінансів Оксана Маркарова.

Перетворення Укренерго в ПрАТ відбувалось за планом, що, зокрема, передбачав створення інвентаризаційної комісії; проведення інвентаризації активів та зобов’язань Укренерго; складання акту оцінки майна; затвердження Мінфіном статуту ПрАТ та складу наглядової ради реорганізованого акціонерного товариства.

«Корпоратизація Укренерго важлива як для України, так і для наших міжнародних партнерів. З початку року Комісія з реорганізації крок за кроком йшла до реалізації своєї головної задачі. Сьогодні Укренерго – це зареєстроване приватне акціонерне товариство, статут якого був складений з урахуванням найкращих практик корпоративного управління. Це результат злагодженої роботи нашої команди. Ми не відхиляємось від курсу впровадження реформ та створюємо всі умови для функціонування ринку електроенергії», – наголосив заступник Міністра фінансів та Голова Комісії з реорганізації Василь Шкураков.

Результатом створення ПрАТ стане ефективне впровадження законодавства про ринок електроенергії, а також відокремлення контролю за виробництвом електроенергії та її передачею, що є однією з умов отримання кредитних коштів в рамках Меморандуму про взаєморозуміння з ЄС.