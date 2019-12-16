  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Депутатка, яку вигнали зі «Слуги народу», «відправила у відставку» двох міністрів. Милованов вже спростував «цю брехню»

    • Розсилка
    Інформацію про свою відставку Тимофій Милованов назвав брехнею - Депутатка, яку вигнали зі «Слуги народу», «відправила у відставку» двох міністрів. Милованов вже спростував «цю брехню»
    Інформацію про свою відставку Тимофій Милованов назвав брехнею

    Тимофій Милованов: Про відставку. Тут кажуть, що я написав про відставку. Це брехня. Мені робота подобається. Я буду і далі робити реформи

    Депутатка Ганна Скороход, яку виключили з фракції «Слуга народу», сьогодні в Telegram з посиланням на джерела заявила, що нібито міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов і міністр юстиції України Денис Малюська офіційно подали прохання про відставку прем'єр-міністру України Олексію Гончаруку. Причиною нібито стало недостатнє матеріальне забезпечення.

    Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов спростував інформацію про те, що він нібито написав заяву про відставку у зв'язку з низькою зарплатою. Про це він заявив у відеозверненні у Facebook.

    «Тут кажуть, що я написав (заяву, - «Главком») про відставку. Це брехня. Мені робота подобається. Я буду і далі робити реформи. Про зарплати. Зарплати повинні бути у всіх високі по всій країні, і пенсії також. Я зроблю все для того, щоб це сталося. Я вірю, що це у нас вийде», - сказав він.

    Нагадаємо, 15 листопада фракція «Слуги народу» вирішила виключити зі складу депутатів Антона Полякова і Анну Скороход.

    міністр робота Тимофій Милованов фракція Анна Скороход
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ