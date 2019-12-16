Депутатка, яку вигнали зі «Слуги народу», «відправила у відставку» двох міністрів. Милованов вже спростував «цю брехню»



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Інформацію про свою відставку Тимофій Милованов назвав брехнею

Тимофій Милованов: Про відставку. Тут кажуть, що я написав про відставку. Це брехня. Мені робота подобається. Я буду і далі робити реформи

Депутатка Ганна Скороход, яку виключили з фракції «Слуга народу», сьогодні в Telegram з посиланням на джерела заявила, що нібито міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов і міністр юстиції України Денис Малюська офіційно подали прохання про відставку прем'єр-міністру України Олексію Гончаруку. Причиною нібито стало недостатнє матеріальне забезпечення.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов спростував інформацію про те, що він нібито написав заяву про відставку у зв'язку з низькою зарплатою. Про це він заявив у відеозверненні у Facebook.

«Тут кажуть, що я написав (заяву, - «Главком») про відставку. Це брехня. Мені робота подобається. Я буду і далі робити реформи. Про зарплати. Зарплати повинні бути у всіх високі по всій країні, і пенсії також. Я зроблю все для того, щоб це сталося. Я вірю, що це у нас вийде», - сказав він.

Нагадаємо, 15 листопада фракція «Слуги народу» вирішила виключити зі складу депутатів Антона Полякова і Анну Скороход.