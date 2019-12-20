Рада дозволила антикорупційним органам самостійно визначати оклад співробітників
Загалом документ стосується апарату Ради, ДБР, НАБУ, Вищого антикорупційного суду, САП, НАЗК, Рахункової палати та членів ЦВК
Верховна Рада дозволила Вищому антикорупційному суду, Держбюро розслідувань, Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі самостійно визначати посадовий оклад своїх співробітників.
За прийняття законопроєкту №2572 за основу проголосували 299 депутатів при мінімально необхідних 226, у цілому - 277 депутатів.
Загалом документ стосується апарату Ради, ДБР, НАБУ, Вищого антикорупційного суду, САП, Національного агентства з питань запобігання корупції, Рахункової палати та членів Центральної виборчої комісії.
Відомствам пропонується самостійно визначати посадовий оклад та інші складові оплати праці замість Кабінету міністрів з 1 січня 2020 року.
Як повідомлялось, 3 грудня Рада перезавантажила ДБР.