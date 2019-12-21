300 тис грн за місяць: Найєм задекларував зарплату, отриману в «Укроборонпромі»



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Заступник гендиректора «Укроборонпрому» Мустафа Найєм

2 грудня Мустафа Найєм отримав 310,5 тис. гривень як зарплату «за місцем основної роботи»

Заступник глави концерну «Укроборонпром» Мустафа Найєм отримав за місяць роботи зарплату в розмірі понад 300 тисяч гривень.

Інформацію про це Найєм вніс до своєї податкової декларації.

У декларації наголошується, що 2 грудня Мустафа Найєм отримав 310,5 тис. гривень як зарплату «за місцем основної роботи».

Раніше в відповідь на запит журналістів Найєм повідомив, що його щомісячний оклад становить 43 тисячі гривень.

Також стало відомо, що оклад гендиректора концерну «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса в 10 разів менше, ніж його заступника Мустафи Найєма.

Як відомо, Найєм 11 листопада повідомив, що був призначений на посаду заступника гендиректора «Укроборонпрому» з питань взаємодії з органами державної влади, а ще на початку серпня його було залучено як радника генерального директора.

Натомість Юлія Тимошенко обурена призначенням Найєма на високу посаду.