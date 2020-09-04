Міністр економіки спрогнозував курс долара



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Очікується, що долар в Україні коштуватиме близько 28 гривень

Петрашко дав прогноз на 2020-2021 роки

Цього та наступного року долар в Україні коштуватиме близько 28 гривень.

Такі прогнози ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1» озвучив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

«Ми ж навіть скорегували макропрогноз, тому що ми бачимо ситуацію – 27,8 гривні, здається, на цей рік і на наступний рік також, по пам'яті, цифри такі самі», – сказав Петрашко.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року уряд спрогнозував, що 2020-го курс долара в Україні становитиме 27 грн (основний сценарій). У березні 2020-го, коли почалася коронакриза, курс долара переглянули до 29,5 грн.

Наприкінці липня цього року Кабмін схвалив новий прогноз економічного та соціального розвитку країни. Урядовці сподіваються, що на кінець 2021 року долар коштуватиме 28,8 грн, а середній за рік - 29,1 грн.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що до кінця року курс валют коливатиметься в районі 27-28 грн/долар і не вийде за межі 29 гривень.

Раніше фахівці розповіли, як зміняться ціни і курс долара у другому півріччі.