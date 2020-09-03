Мінекономіки розділять на два міністерства, – Шмигаль



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МЕРТ розділять з Мінагрополітики, а Держпродспоживслужбу залишать

Держпродспоживслужбу уряд вирішив залишити

В уряді відмовилися від ідеї реорганізації Держпродспоживслужби, але розділять на два окремих відомства Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з Європейською бізнес асоціацією (ЄБА). Про це повідомляє на сайті організації.

«Ми були раді почути від Дениса Шмигаля, прем'єр-міністра України, що в уряді відмовилися від ідеї реорганізації Держпродспоживслужби. Натомість для контролю епідеміологічної ситуації та здоров’я населення в Україні буде створено окремий санітарно-епідеміологічний орган, що належатиме до підпорядкування Міністерства охорони здоров’я України.

Держпродспоживслужба продовжуватиме роботу у звичному режимі із притаманними їй функціями щодо здійснення контролю за виробництвом та експортом продукції», - йдеться у повідомленні.

Однак реорганізація все ж торкнеться іншого державного органу - Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

«Передбачається його розподіл на два окремі відомства з виділенням аграрного міністерства, оскільки аграрний напрямок має колосальне значення для економіки України та має бути належним чином представлений в уряді», - додав прем'єр.

За словами очільника уряду, наразі тривають системні реформи таких важливих для бізнесу державних органів як податкова та митна служби, ДАБІ, реформа системи охорони здоров’я, комплекс заходів, направлених на боротьбу з контрабандою.

«Сподіваємося, незабаром бізнес матиме змогу пересвідчитись у цьому та побачити результати реформ на практиці. Так само бізнес чекає на «промисловий безвіз» - підписання Угоди АСАА», - заявив Шмигаль.

До слова, раніше Зеленський визнав, що ліквідоване аграрне міністерство треба відновлити. У липні президент заявив, що крайній термін призначення нового міністра аграрної політики і створення відповідного профільного міністерства в Україні - вересень цього року.

Нагадаємо, що об'єднане Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства було створено в Україні в серпні 2019 року. Тоді відомство очолив Тимофій Милованов. Однак, після призначення нового Кабміну в березні 2020 року, міністерство вирішили знову розділити. Міністерство розвитку економіки очолив Ігор Петрашко.

Милованов, якого тоді пророкували на пост міністра аграрної політики, відмовився працювати в новому уряді і пояснив, чому.

Схожа ситуація трапилася ще з двома відомствами. Міністерством екологій та Міністерством енергетики. Як відомо, у 2019 році уряд об’єднав Міністерство енергетики та вугільної промисловості з Міністерством екології та природних ресурсів.

А вже у травні 2020 року Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування ухвалив рішення про доцільність роз’єднання Міністерства енергетики та захисту довкілля на два самостійні відомства.

Також раніше депутати просили Шмигаля не ліквідувати Держпродспоживслужбу. Як повідомлялося, Кабінет міністрів України мав намір реорганізувати Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та утворити Державну службу з контролю захворювань України.