Курс долара зупинився. Чи варто зараз купувати валюту



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Зараз валюту треба купувати тільки для поїздок за кордон, розрахунків у валюті або як довгострокові накопичення

Експерти прогнозують ще тиждень стабільності

Як передбачали наші експерти, поточний тиждень виявився надзвичайно стабільним для курсу долара. Їхній аргумент, що в останні дні літа активність на ринку валюти – як міжбанківському, так і готівковому – буде практично нульовою, виявився вірним, як ніколи. Лише Нацбанк намагався грати з курсом, по непарних днях знижуючи його, по парних – підвищуючи. Зрештою до п’ятниці курс повернувся до значень тижневої давності.

Який тренд очікувати останнього тижня серпня, читайте далі.

Експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко.

Що сталося з курсом за тиждень

Всі чотири післясвяткових робочих дні ринок готівкової валюти був схожий на поплавок вудки, закинутий у безвітряну погоду в тихий ставок. Продавці валюти були схожі на рибалок, які намагаються хоч щось зловити, змінюючи наживку і глибину її опускання у воду (спред чи різниця між курсом купівлі та продажу до кінця тижня зменшився). Ну а покупці валюти нагадували ситих ледачих риб, які заради розваги смикають наживку, але не заковтують її.

Зрештою курс продажу готівки піднявся за четвер і п’ятницю на 4 копійки, до 27,60 грн/долар, курс купівлі – на 6 копійок, до 27,37 грн/долар.

Офіційний курс Нацбанку у вівторок-п’ятницю коливався вгору-вниз в межах 7 копійок і зупинився на 27,46 грн/долар, це на 2 коп. нижче, ніж тиждень тому.

На понеділок, 31 серпня, регулятор встановив курс 27,48 грн/долар, послабивши гривню на 2 копійки.

Головні причини (не) змін

Експерти говорять, що поки Нацбанк продовжує політику стабілізації курсу в новому коридорі – 27,4-27,8 грн/долар, причому не докладаючи для цього значних зусиль, адже на ринку і без дій регулятора тримається рівновага.

«Аукціон Мінфіну в перший після свята Незалежності робочий день був символічним: валютних ОВДП не продавали, а гривневих продали всього на 1 млрд грн, на міжбанківському ринку зберігався баланс попиту і пропозиції, тому й курс не коливався. Це також знайшло своє відображення на ринку валютної валюти», – роз’яснив Олександр Охрименко.

Олег Пендзин також говорить, що зараз готівковий курс валюти визначають два чинники – активність продавців і покупців та дії регулятора. Активність скороченого тижня була низькою, а дії регулятора – достатніми, щоб теперішній курс залишився практично незмінним.

Чого очікувати наступного тижня

Експерти очікують, що стабільність курсу наступного тижня продовжиться, але це може виявитися останнім затишшям якщо не перед бурею, то перед хорошим вітром.

«Фактор девальвації гривні зберігається і посилюється. У вересні очікуються значні виплати держави за зовнішніми боргами, що скоротить можливості Нацбанку робити валютні інтервенції для підтримки теперішнього курсу гривні, – прогнозує Олександр Охрименко. – Другий фактор – традиційне осіннє зростання попиту на валюту з боку імпортерів, насамперед на закупівлю природного газу до опалювального сезону. Третій фактор – активність населення, яке може поповнювати валютні запаси. Але ще тиждень, поки всі «розгойдуватимуться», збережеться теперішня стабільність».

З ним також згоден Олег Пендзин, але він називає інші причини. На думку експерта, найближчі два місяці домінуватиме політичний, а не економічний фактор: до виборів до місцевих рад курс має бути стабільним і не вищим 28 грн/долар.

«Насправді курс буде ще нижчим – 27,4-27,8 грн/долар. Маючи 26 млрд валютних резервів, Національний банк здатний задовольнити будь-який попит на міжбанківському ринку. І він це зробить», – впевнений Олег Пендзин.

Продавати чи купувати валюту

Думки експертів щодо того, чи варто зараз купувати чи продавати валюту, сходяться: заробити на різниці купівлі та продажу поки не вдасться.

Тому Олег Пендзин як і раніше до кінця року бачить альтернативою валютним заощадженням гривневий вклад в надійному банку.

Олександр Охріменко говорить, що зараз валюту треба купувати тільки для поїздок за кордон, розрахунків у валюті (наприклад, ви взяли в борг у доларах) або як довгострокові накопичення, на 2-3 роки не менше. Але купувати треба намагатися на спаді курсу, коли валюта дешевшає.

Джерело: Сегодня