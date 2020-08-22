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    Економіка та фінанси

    Шмигаль спрогнозував курс долара до кінця року

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    Прем&rsquo;єр-міністр вважає, що долар не вийде за межі 29 гривень - Шмигаль спрогнозував курс долара до кінця року
    Прем’єр-міністр вважає, що долар не вийде за межі 29 гривень

    За словами прем'єра, наразі ситуація на валютному ринку розвивається за помірно стабільним сценарієм

    Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що до кінця року курс валют коливатиметься в районі 27-28 грн/долар і не вийде за межі 29 гривень.

    Про це він заявив в інтерв’ю «Укрінформу».

    «На сьогодні, як бачимо, ситуація розвивається за помірно стабільним сценарієм. На мою суб’єктивну думку, курс коливатиметься в районі 27-28 грн/долар і навряд чи вийде за межі 29 гривень до кінця цього року», – зазначив Шмигаль.

    Він запевнив, що розуміє стурбованість інвесторів і бізнесу з приводу очікувань можливого росту курсу долара у найближчі чотири місяці, але нагадав, що бюджет переглядався у квітні-травні, коли очікувався значно гірший вплив світової економічної та фінансової кризи на Україну.

    За його словами, тоді «перестрахувалися» й заклали більші курсові та інфляційні показники в бюджет.

    «Очевидно, що макропрогноз виявиться для когось кращим, для когось, можливо, гіршим. Але у будь-якому випадку ситуація є нормальною. Курс регулюється виключно ринком, і те, що ринок сьогодні оцінює його на рівні 27 гривень за долар, є абсолютно прийнятним», – зауважив Шмигаль.

    Раніше Мінфін дав прогноз курсу долара на кінець року.

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