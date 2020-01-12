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    Економіка та фінанси

    Міністр економіки України назвав причину спаду промислового виробництва

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    <p>В Україні скоротилося промвиробництво</p> - Міністр економіки України назвав причину спаду промислового виробництва

    В Україні скоротилося промвиробництво

    Головна причина падіння промисловості України - світові ціни, а не посилення курсу гривні, вважає Милованов

    У торішньому падінні вітчизняної промисловості винні світові ціни. Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов у Facebook.

    «Головна причина падіння промисловості - світові ціни, а не посилення курсу гривні. За розрахунками НБУ, металургійна галузь втратила в 2019 році від зниження світових цін 23,4 млрд грн, а від зміцнення курсу гривні - 4,4 млрд грн. У відносному вимірі, втрати від зміцнення курсу склали 16% від загальних втрат», - написав Милованов.

    Міністр не заперечує, що ситуація в українській металургії дійсно складна (спад виробництва за 11 місяців 2019 року склав 2,5%, за листопад 2019 року - 14,2% в порівнянні з відповідним місяцем попереднього року), і бачить основну причину зниження світового попиту і цін на металургійну продукцію в торгових війнах.

    Він навів дані Державної фіскальної служби України, згідно з якими, в січні-листопаді 2019 року втрати експортерів чорних металів від зниження цін на сталь і сталеві напівфабрикати становили близько 900 млн доларів.

    Але, за його розрахунками, навіть при інших умовах експортери повинні б понести втрати.

    «Всього за 11 місяців металурги експортували продукції на $8 млрд. А середній обмінний курс за січень-листопад склав 26 грн/дол. Тому якщо припустити, що він склав би прогнозовані в державному бюджеті 27 грн/дол., то це принесло б українським металургам додатково 8 млрд грн експортної виручки або близько $300 млн, що в три рази менше, ніж втрати від погіршення кон'юнктури зовнішнього ринку», - підрахував Милованов.

    Він стверджує, що зміцнення гривні навіть посприяло зменшенню виробничих витрат металургів.

    «У 2017 році частка імпортних товарів (сировина, енергоносії, комплектуючі) в проміжному споживанні металургії перевищила 25%. У той же час для випуску вітчизняних товарів, що використовуються в металургійному виробництві, також використовується імпорт. Якщо врахувати імпортну складову і в цих товарах (економісти називають це «непрямі ефекти імпорту»), то питома вага імпортних складових в кінцевій продукції вітчизняної металургії збільшується майже до 45%. А це означає, що завдяки ревальвації гривні веде до суттєвої економія на імпортних складових. За розрахунками НБУ, за січень-листопад така економія тільки на експортованих чорних металах становила близько 3,6 млрд грн», - підсумував керівник Мінекономіки.

    Таким чином, згідно з його висновками, чисті втрати металургів від ревальвації гривні за 11 місяців 2019 року скорочуються з урахуванням економії на витратах з 8 млрд грн до 4,4 млрд грн.

    «А це в 5 разів менше, ніж ефект від зниження світових цін на сталь і сталеві напівфабрикати», - зазначив Милованов.

    Як відомо, обсяги промислового виробництва в листопаді 2019 року в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 7,5%. За даними Держстату, за січень-листопад зафіксовано падіння промвиробництва на 1,2%.

    До слова, Міністерство економіки перегляне макроекономічний прогноз на січень.

    Раніше Милованов пояснив, за яких умов курс гривні буде зміцнюватись.

    економіка міністр імпорт Мінекономіки ціни промисловість металургія Україна уряд Тимофій Милованов
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