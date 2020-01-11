Міністерство економіки перегляне макроекономічний прогноз на січень



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У зв’язку з іншим валютним курсом

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у січні 2020 року перегляне свій макроекономічний прогноз через невідповідність реального курсу валют тому, який очікували.

Про це повідомив міністр відомства Тимофій Милованов.

«Мінекономіки перегляне свій макропрогноз в січні. У зв’язку з іншим валютним курсом. А це дозволить переглянути показники бюджету на 2020 рік Міністерству фінансів», – написав він.

Зазначимо, що макропрогноз Мінекономіки – ключовий документ, на підставі якого будують бюджет. В ухваленому бюджеті на 2020 рік передбачали, що курс долара складе в середньому 27,5 гривні, однак наприкінці 2019 та початку 2020 року долар коштував менше 24 гривень. Така невідповідність несе ризик того, що доходи бюджету не буде виконано, адже значна частина податків сплачуються з імпорту та залежить від курсу валют.

Водночас напередодні долар США за добу здорожчав на 28 копійок і 10 січня коштував 24,11 грн. Євро здорожчало на 30 копійок і становить 26,79 грн. Однак у Нацбанку не вважають, що наразі існують ризики різкого зростання курсу валют.

Очільник Мінекономіки також зазначив, що у 2020 році, як очікує Світовий банк, економіка всіх країн світу зросте на 2,5% проти 2,4% у 2019 році.

Нагадаємо, Милованов пояснив, за яких умов курс гривні буде зміцнюватись.