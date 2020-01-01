Економіст назвав головну економічну загрозу для України у 2020 році



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На думку Василя Юрчишина, падіння промисловості є однією з основних особливостей року

Юрчишин нагадав, що нова влада «обіцяла 5–7% росту економіки щорічно…».

Василь Юрчишин, директор економічних програм Центру Разумкова вважає, що цього року було більше розчарувань, надій і обіцянок, що не відбулись, тому цей рік завершується на немажорній ноті. Такий підсумок року підбив Юрчишин в коментарі «Главкому» для проекту «Економічні підсумки – 2019».

Економіст нагадав, що нова влада «обіцяла 5–7% росту економіки щорічно, 50 млрд інвестицій, сприяння бізнесу і тому подібне».

На думку Юрчишина, падіння промисловості є однією з основних особливостей року. «Причому темп падіння прискорюється і розмови про те, що воно може бути компенсоване торгівлею чи ще чимось, абсолютно не обґрунтовані. Без розвитку промисловості не може бути розвитку інших сфер», - стверджує експерт.

Економіст спрогнозував ще один негативний фактор, що торкнеться всіх, – «це призупинення росту заробітних плат, при цьому росте заборгованість з їх виплат, продовжується ріст цін». «Хоча офіційно ріст цін достатньо низький, реально він вищий. І це попри те, що принаймні імпортні ціни рости не мали б. Але це якраз є свідченням того, що економічні агенти не мають впевненості в тому, що в основі валютних змін лежать фундаментальні фактори і це – всерйоз і надовго», - підсумував Юрчишин.

Нагадаємо, 27 грудня прем’єр Олексій Гончарук повідомив, що Кабінет міністрів України підготує новий макроекономічний прогноз на початку 2020 року і запропонує Верховній Раді внести зміни до бюджету-2020.

Як повідомлялося, доходи загального фонду державного бюджету України з початку 2019 року становили 93,9% від запланованого показника, в результаті чого до бюджету не надійшло 51,46 млрд гривень, запланованих у бюджеті. Це сталося через зміцнення національної валюти.

Раніше Кабінет міністрів зробив прогноз, що середній курс гривні до долара у 2020 році становитиме 27 грн/долар. Така цифра закладена у макропрогнозі, на якому розрахований проект держбюджету-2020.