Експерт пояснив, чому при Зеленському в Україні різко впало виробництво



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Чи досягне Україна при Зеленському зростання ВВП до 4%? Це буде інтрига наступного року, вважає економіст

У другій половині року з серпня різко погіршилась кон’юнктура для металургів, що потягнуло за собою і машинобудування, - Блінов

Андрій Блінов, координатор експертної платформи НБУ назвав деяке пришвидшення економічного росту «збігом обставин, а не системною роботою». Таку думку він висловив в коментарі «Главкому» для проекту Економічні підсумки-2019.

За словами Блінова, певне економічне зростання «відбулось завдяки хорошій кон’юнктурі для деяких галузей». «У першій половині року промисловість росла достатньо жваво плюс не забуваймо про те, що ростуть заробітні плати, продовжуються активні перекази заробітчан. Все це призводить до достатньо хорошого рівня споживання. У другій половині року з серпня різко погіршилась кон’юнктура для металургів, що потягнуло за собою і машинобудування», - пояснив експерт.

Також він зауважив, що «через теплу зиму в нашій частині північної півкулі ще й енергетика працює на мінімумах по всій Європі». «Але ми збираємо третій рік поспіль рекордний врожай, відповідно є рекордний експорт і це підтримує ріст ВВП на рівні не менш, ніж 3%. Інтрига року – чи досягнемо 4%», - цікавиться Блінов.

До відома, прем’єр Олексій Гончарук визнав, що грошей на всіх не вистачить.

Раніше Міністерство фінансів України заявило, що виплати за захищеними статтями - зарплата, пенсії, всі соціальні платежі - відбуваються за графіком, а решта платежів, які були зареєстровані вже в грудні, будуть проведені після аналізу їх пріоритетності разом із розпорядниками бюджетних коштів з огляду на невиконання доходів Державного бюджету цього року.

Нагадаємо, 27 грудня прем’єр Олексій Гончарук повідомив, що Кабінет міністрів України підготує новий макроекономічний прогноз на початку 2020 року і запропонує Верховній Раді внести зміни до бюджету-2020.

Як повідомлялося, доходи загального фонду державного бюджету України з початку 2019 року становили 93,9% від запланованого показника, в результаті чого до бюджету не надійшло 51,46 млрд гривень, запланованих у бюджеті. Це сталося через зміцнення національної валюти.

Раніше Кабінет міністрів зробив прогноз, що середній курс гривні до долара у 2020 році становитиме 27 грн/долар. Така цифра закладена у макропрогнозі, на якому розрахований проект держбюджету-2020.

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