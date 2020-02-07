Минулого року авіакомпанія МАУ знизила пасажиропотік та кількість рейсів



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Загальна кількість виконаних рейсів МАУ у 2019 році склала 58,6 тис., що на 4,6% менше, ніж у 2018 році

Зниження кількості пасажирів відбулося на тлі зміни польотної програми МАУ

За підсумками 2019 року авіакомпанія МАУ перевезла 7,96 млн пасажирів, що на 0,6% менше, ніж у 2018.

Про це повідомляє avianews з посиланням на дані компанії.

Зниження кількості пасажирів відбулося на тлі зміни польотної програми МАУ восени 2019 року, введеної для повернення авіакомпанії до зони прибутковості.

За підсумками року МАУ зафіксувала зростання показників перевезень на внутрішніх, далекомагістральних і чартерних рейсах і незначний спад на середньомагістральних міжнародних напрямках.

На чартерних рейсах в 2019 році авіакомпанія перевезла 1,03 млн пасажирів (+15,4%), на далекомагістральних — 662,7 тис. пасажирів (+9,7%), на внутрішніх — 960,4 тис. пасажирів (+2,3%), на міжнародних середньомагістральних рейсах — 5,31 млн пасажирів (-4,7%).

Загальна кількість виконаних рейсів у 2019 році склала 58,6 тис., що на 4,6% менше, ніж у 2018 році. Середнє завантаження крісел покращилося на 1,3% і склало 81,8%. Максимальне завантаження 92,1% зафіксоване на чартерних рейсах, далі з результатом 80,8% йдуть середньомагістральні міжнародні рейси, далекомагістральні рейси — 79,6% і внутрішні рейси — 79,1%.

Частка транзиту в пасажиропотоці МАУ в 2019 році склала 50,5%, тоді як у 2018 році цей показник становив 52,6%.